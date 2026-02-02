«Разбудит даже мертвеца»: китайцы раскрыли рецепт «турбо-кофе»
В соцсетях набирает популярность рецепт легендарного гонконгского напитка Юаньян, который является своеобразным «энергетиком». Об этом пишет Телеграм-канал «Топор+».
Пользователи уверяют, что микс бодрит сильнее обычного кофе, но при этом остаётся безопасным для здоровья. В состав, помимо основного ингредиента, входят черный чай и сгущённое молоко. Его главное преимущество — сочетание тонизирующих свойств напитков, усиленное сладостью сгущёнки.
Напиток придумали китайские рабочие, которым приходилось вставать на работу рано утром. Юаньян помогал им сохранять бодрость в течение всего дня. Сегодня он — неотъемлемая часть гонконгской уличной культуры.
Читайте также: