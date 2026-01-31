Москвич украл 46 пачек кофе на несколько тысяч рублей из сетевого магазина в центре Москвы
Полицейские Таганского района задержали мужчину, подозреваемого в краже 46 упаковок кофе из сетевого магазина.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД, По данным ведомства, злоумышленник зашел в магазин на улице Рогожский Вал под видом покупателя, сложил в тележку 46 пачек кофе и, не оплатив товар на кассе, покинул торговую точку.
Пропажу обнаружил сотрудник магазина и обратился в полицию. Сумма ущерба составила почти 19 тысяч рублей. В МВД уточнили, что участковые отдела полиции задержали подозреваемого на шоссе Энтузиастов. Им оказался 23-летний москвич. Похищенный кофе он успел продать, а вырученные деньги потратил.
Дознаватель возбудил уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также: