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Разделся и начал кричать: мужчина устроил дебош в банке на западе Москвы

Росгвардейцы задержали 45-летнего москвича, который напугал посетителей банка

Видео: пресс-служба Росгвардии

Необычный инцидент произошел в отделении банка на улице Никулинской в Москве. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта и незамедлительно прибыли на место.



Внутри правоохранители обнаружили 45-летнего мужчину, который устроил настоящий дебош. Москвич разделся прямо в отделении, громко выкрикивал бессвязные фразы, нецензурно выражался и своим поведением пугал других посетителей.

Росгвардейцы пресекли происходящее и задержали нарушителя общественного порядка. На место также вызвали бригаду скорой помощи. После задержания мужчину доставили в отдел полиции. В дальнейшем его госпитализировали в одну из городских больниц.

Софья Метелева

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