Разделся и начал кричать: мужчина устроил дебош в банке на западе Москвы
Видео: пресс-служба Росгвардии
Необычный инцидент произошел в отделении банка на улице Никулинской в Москве. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта и незамедлительно прибыли на место.
Внутри правоохранители обнаружили 45-летнего мужчину, который устроил настоящий дебош. Москвич разделся прямо в отделении, громко выкрикивал бессвязные фразы, нецензурно выражался и своим поведением пугал других посетителей.
Росгвардейцы пресекли происходящее и задержали нарушителя общественного порядка. На место также вызвали бригаду скорой помощи. После задержания мужчину доставили в отдел полиции. В дальнейшем его госпитализировали в одну из городских больниц.
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