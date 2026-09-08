Мужчина женился на «страшной женщине» и умер от сердечного приступа

08 сентября 2026, 12:00

Брак с юной вьетнамкой погубил 50-летнего корейца

Фото: istockphoto/Marina Moskalyuk

В Южной Корее 50-летний мужчина скончался от сердечного приступа спустя три месяца после свадьбы с молодой женщиной из Вьетнама. Трагическая история, получившая огласку благодаря публикации друга погибшего, вызвала широкий резонанс в местных СМИ и соцсетях, пишет Mothership.