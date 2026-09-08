Мужчина женился на «страшной женщине» и умер от сердечного приступа
В Южной Корее 50-летний мужчина скончался от сердечного приступа спустя три месяца после свадьбы с молодой женщиной из Вьетнама. Трагическая история, получившая огласку благодаря публикации друга погибшего, вызвала широкий резонанс в местных СМИ и соцсетях, пишет Mothership.
По данным портала, знакомый, фигурирующий в истории под инициалом А., рассказал, что его приятель познакомился с девушкой, которая была моложе его примерно на 30 лет, через интернет. Несмотря на виртуальный характер отношений, мужчина решил жениться. Его мать выступала против брака с иностранкой, однако после её смерти кореец всё же привёз возлюбленную в Южную Корею и узаконил отношения.
С самого начала совместной жизни, по словам друга, начались серьёзные проблемы. В первую брачную ночь мужчина обнаружил у супруги многочисленные татуировки по всему телу, о которых она ранее не упоминала. Позже выяснилось, что женщина заразила его венерическим заболеванием.
Отношения быстро переросли в конфликты: жена отказывалась спать в одной постели и неоднократно заявляла о желании вернуться во Вьетнам. Во время одной из ссор дело дошло до драки. Впоследствии, как утверждал А., супруга нанесла ему удар по лицу во сне, а в ходе других избиений выбила три зуба. Друг погибшего заявил, что лично видел следы побоев на теле и лице мужчины.
Психологическое состояние корейца резко ухудшилось, он впал в депрессию. Через три месяца после свадьбы А. скончался от сердечного приступа. Перед смертью он оставил записку, в которой жаловался на жестокое обращение со стороны жены и называл её «страшной женщиной».
Друг покойного не только обнародовал эту историю, но и обратился в полицию. В качестве главной улики против вдовы он предоставил предсмертную записку А. Правоохранительные органы начали проверку изложенных фактов.
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