Раздвоение личности, онкология и развод: последние дни Кунгурова и подробности его смерти

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Звезда шоу «Голос», оперный певец Евгений Кунгуров скончался в возрасте 40 лет. Его тело было найдено возле многоквартирного дома в центре Москвы. О последних днях жизни артиста, загадочных обстоятельствах его гибели и страшных диагнозах, расскажет редакция «Радио 1».
Умер певец Евгений Кунгуров
Тело заслуженного артиста России Евгения Кунгурова нашли рядом с его домом в Пресненском районе Москвы. При осмотре тела правоохранители исключили насильственную версию смерти артиста. По внешним признакам было понятно, что певец свел счеты с жизнью.
Известно, что последние несколько лет Кунгуров находился в депрессивном состоянии и наблюдался у психиатра в одной из частных клиник.
Причины смерти Кунгурова
Вскоре после появления информации о гибели певца, источник в правоохранительных органах сообщил изданию РИА Новости, что у Кунгурова были обнаружены на руках ссадины, однако стали ли они причиной смерти не известно.
Развод с женой
Звезда шоу «Голос» до своей гибели состоял в процессе развода со своей второй женой. Инициатором разрыва стала Ирина Меледина, с которой у артиста двое совместных детей. Заявление на развод было подано еще в 2023 году, однако процесс затянулся из-за подачи документов не по месту регистрации.
Кунгуров отправил жене сообщение перед смертью
Накануне своей гибели Кунгуров отправил сообщение своей супруге, в котором сообщил, что намерен совершить суицид. Обеспокоившись словами мужа, женщина вызвала спасателей и полицию в квартиру супруга.
Прибывшие на место экстренные службы обнаружили Кунгурова без признаков жизни.
Психологические проблемы
В 2023 году Кунгуров неоднократно проходил лечение в психбольнице. Певец страдал от смешанного тревожного расстройства, клинической депрессии, раздвоения личности, расслоения сознания и апатии.
Кроме того, по информации телеграм-канала «Mash», артист злоупотреблял спиртным и наблюдался у онколога.
Последние дни жизни Кунгурова
Незадолго до гибели с Кунгуровым говорил его близкий друг. По его словам, певец не сообщал о своих намерениях свести счеты с жизнью и ничего подозрительного в его поведении не было.
Другой товарищ артиста рассказал, что Кунгуров был радостным и довольным во время их последней встречи. Однако он отметил, что состояние артиста было не всегда стабильным.
Биография певца Кунгурова
Будущий заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2000 году он поступил в Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. Еще в студенчестве певец стал солистом Образцово-показательного оркестра МВД России, с которым сотрудничал до конца жизни.
Он известен не только участием в фестивалях и исполнением опер в театрах. В 2011 году Кунгуров исполнил гимн России на праздновании 200-летия внутренних войск страны в Кремле. С 2012 года Кунгуров стал принимать активное участие в съемках телевизионных музыкальных проектов. Он выступал в шоу «Один в один», «Голос», «Большая опера».
Статус заслуженного артиста России Кунгуров получил за полгода до смерти — 3 октября 2023 года. Ранее ему присвоили звания заслуженного артиста Чечни и Ингушетии.
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