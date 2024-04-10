Раздвоение личности, онкология и развод: последние дни Кунгурова и подробности его смерти

Система выбора интернет-провайдера для собственника жилья в многоквартирном доме изменилась: теперь каждый может заключить контракт с любым удобным для себя оператором связи, изменения произошли на федеральном уровне, они касаются и жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.