Умер звезда сериала «Молодёжка» Юрий Ваксман

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В возрасте 62 лет скончался актёр, продюсер и заслуженный работник культуры России Юрий Ваксман. Об этом информирует пресс-служба Ярославского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) во «ВКонтакте».
«Практически с открытия ТЮЗа и до 1992 года Юрий Михайлович служил в нашем театре. Большая утрата для Ярославля», — сказано в сообщении.Ваксман известен благодаря многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах. Он исполнил роль Николая Шульмана в сериале «Молодежка», сыграл Кондакова в фильме «Ночные стражи» и Малыгу в фильме «Молодой волкодав».
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования близким, а также всему театральному сообществу.
Ранее стало известно, что скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак