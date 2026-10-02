Размер пениса спас россиянина от обвинения в изнасиловании

02 октября 2026, 16:52

Mash: с самарца сняли обвинение в изнасиловании из-за размера пениса

Фото: iStock/Björn Forenius

С жителя Самарской области сняли обвинения в изнасиловании после измерения длины пениса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.