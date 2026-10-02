Размер пениса спас россиянина от обвинения в изнасиловании
С жителя Самарской области сняли обвинения в изнасиловании после измерения длины пениса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Россиянина обвинил в изнасиловании другой мужчина. По словам последнего, злоумышленник пришел в его дом, пригрозил кастрацией, заставил раздеться и развернуться, после чего якобы что-то сделал, кинул ему на спину презерватив и ушел. Потерпевший обратился за помощью в полицию, и обидчика задержали.
Однако на допросе мужчина заявил, что ничего не делал, а также рассказал про нестандартный размер своего полового органа — якобы тот оставил бы травмы при изнасиловании. Специалисты проверили его версию и сделали вывод, что он действительно не совершал преступление.
Тем не менее россиянина наказали за другие действия — угрозы убийством и телесные повреждения. Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ и выплате 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
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