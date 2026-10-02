Россиянин до смерти забил костылями беспомощного пенсионера

02 октября 2026, 15:37

Житель Башкирии забил костылями пенсионера с травмой ноги в пьяной ссоре

Фото: iStock/YakobchukOlena

Житель Башкирии до смерти забил пенсионера с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по республике в своем телеграм-канале.