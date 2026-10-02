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Россиянин до смерти забил костылями беспомощного пенсионера

Житель Башкирии забил костылями пенсионера с травмой ноги в пьяной ссоре
Фото: iStock/YakobchukOlena

Житель Башкирии до смерти забил пенсионера с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по республике в своем телеграм-канале.



По версии следствия, все произошло в Буздякском районе. Пьяный хозяин жилья поссорился со своим 65-летним знакомым, который временно проживал в его доме. Последний передвигался на костылях из-за травмы бедра и не защититься. В ходе бытового конфликта фигурант нанес ему не менее 28 ударов ногами, ножом и костылями. Пострадавший скончался на месте от несовместимых с жизнью травм.

Уголовное дело возбудили по статье об убийстве с особой жестокостью лица, находящегося в беспомощном состоянии. Материалы расследования по нему уже направили в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 36-летний житель Ульяновска после конфликта с семьей расправился с матерью и отчимом.

Лидия Пономарева

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