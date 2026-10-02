Российская пенсионерка «задекларировала» 182 миллиона рублей

02 октября 2026, 16:55

Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам деньги и драгоценности на 182 млн руб

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В Петербурге мошенники похитили у 77-летней пенсионерки деньги и ценности на сумму почти 182 млн рублей. Предполагаемого курьера задержали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, пишет РИА Новости.