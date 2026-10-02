Российская пенсионерка «задекларировала» 182 миллиона рублей
В Петербурге мошенники похитили у 77-летней пенсионерки деньги и ценности на сумму почти 182 млн рублей. Предполагаемого курьера задержали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, пишет РИА Новости.
По данным полиции, 26 сентября женщина обратилась в отдел по Красногвардейскому району. Аферисты убедили ее задекларировать сбережения и через сына организовали передачу средств курьерам.
В результате пенсионерка передала злоумышленникам 77,3 млн рублей, 120 тыс. евро и 2 тыс. долларов. Кроме того, мошенники получили более 400 инвестиционных монет и пять золотых монет общей оценочной стоимостью свыше 42 млн рублей. Общий ущерб составил 181 млн 786 тыс. рублей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции задержали предполагаемого курьера — жителя Челябинской области. Суд отправил его под стражу.
По предварительной информации, мужчина после получения денег и ценностей прятал их в тайниках, в том числе закапывал в заранее определенных местах. Координаты ему передавали неизвестные кураторы. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливают остальных участников мошеннической схемы.
Читайте также: