Шалость подростков отправила в больницу жительницу Улан-Удэ

02 октября 2026, 16:35

Жительница Улан-Удэ получила сотрясение из-за сброшенного детьми пакета с водой

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жительница Улан-Удэ оказалась в больнице после того, как ей на голову упал пакет с водой. Об этом сообщает «КП-Иркутск».