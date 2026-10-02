Шалость подростков отправила в больницу жительницу Улан-Удэ
Жительница Улан-Удэ оказалась в больнице после того, как ей на голову упал пакет с водой. Об этом сообщает «КП-Иркутск».
По слова потерпевшей, пакет с балкона сбросили подростки. Она смогла один раз связаться с матерью молодых людей, однако через какое-то время та перестала отвечать на звонки.
Врачи поставили несколько диагнозов: закрытая черепно-мозговую травма, сотрясение головного мозга и перерастяжение капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника. На лечение пациентка потратила около 40-50 тысяч рублей, не считая потери дохода, так как больничный ей не оплачивают. По прогнозам медиков, реабилитация может занять год.
Женщина написала заявление в полицию. Там назначили судебно-медицинскую экспертизу, а сотрудник ПДН провел профилактическую беседу с хулиганами.
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