Размещенным в ПВР жителям Липецкого округа разрешили возвращаться домой

Видео: правительство Липецкой области
Жителям Липецкого муниципального округа, которых эвакуировали и разместили в ПВР в Копцевых Хуторах во время ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов после атаки ВСУ, разрешили возвращаться домой, для этих целей уже организовали транспорт. Об этом сообщает правительство Липецкой области в своем телеграм-канале. Отмечается, что люди в пунктах временного размещения обеспечены питанием и спальными местами.
«Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах Липецкого МО. Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — указано в сообщении областного правительства.Ранее сообщалось, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Областное ГУ МЧС докладывало, что на военном аэродроме фиксировали возгорание по третьему рангу пожара.
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