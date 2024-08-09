В Липецкой области восстанавливают электроснабжение после падения БПЛА

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В Липецкой области продолжается восстановление энергоснабжения после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения. На данный момент большинство домов уже подключены к электричеству. Без света остаются 665 жителей. Благодарим наших специалистов за оперативную работу», — отметил губернатор.Восстановительные работы продолжаются, и власти уверяют, что приложат все усилия для устранения проблем в кратчайшие сроки.
Ранее Артамонов сообщил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений. На данный момент открыты пункты временного размещения в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Автобусы уже прибыли во все населенные пункты для эвакуации жителей.
Глава региона напомнил, что экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа находятся на месте и проводят подомовой обход. Некоторые жители предпочли остаться дома и укрыться в подвалах. В эвакуированных районах установлены посты для охраны имущества, а на подъездных дорогах дежурят сотрудники автоинспекции, которые ограничивают движение транспорта. Электричество в Липецке вновь подается на объекты энергопотребления.
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Елена Перлова