Губернатор прокомментировал призывы покидать Липецк на фоне атаки ВСУ

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов раскритиковал распространяющиеся призывы покидать город. Он сказал, что это фейки, призывающие породить панику среди населения.
Артамонов в своем Telegram-канале опроверг призывы покидать город, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Он назвал их фейковыми и направленными на создание паники.
«В социальных сетях и мессенджерах отмечены призывы покидать Липецк. Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку. Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — написал Артамонов.
Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.
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«В социальных сетях и мессенджерах отмечены призывы покидать Липецк. Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку. Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — написал Артамонов.
Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.
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Елена Перлова