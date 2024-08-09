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Губернатор прокомментировал призывы покидать Липецк на фоне атаки ВСУ

Губернатор Артмонов назвал призывы покидать Липецк фейковыми
09 августа 2024, 04:42
Фото: istock/Aleksei Andreev

Фото: istock/Aleksei Andreev

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов раскритиковал распространяющиеся призывы покидать город. Он сказал, что это фейки, призывающие породить панику среди населения.
Артамонов в своем Telegram-канале опроверг призывы покидать город, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Он назвал их фейковыми и направленными на создание паники.

«В социальных сетях и мессенджерах отмечены призывы покидать Липецк. Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку. Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон», — написал Артамонов.



Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.

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#всу
#липецкая область
В Липецке ЧС: какие населенные пункты эвакуируют
В Липецке введен режим ЧС, началась эвакуация
09 августа 2024, 04:53

Фото: istock/simonmayer

Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В связи с угрозой для безопасности жителей принято решение провести эвакуацию из населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В настоящее время готовятся пункты временного размещения и организуется транспорт для эвакуируемых.

Жителям указанных населенных пунктов настоятельно рекомендуется следовать указаниям представителей экстренных служб и не покидать безопасные зоны до завершения всех необходимых мероприятий.

Накануне Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, и на месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, в результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения электроснабжения.

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#губернатор
#бпла
#происшествия
#всу
#липецкая область
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Офис Зеленского: приглашение России на саммит по Украине не связано с переговорами
Ермак: приглашение России на саммит по Украине не означает начало переговоров
09 августа 2024, 03:23

Фото: istock/Diy13

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что возможное приглашение России на международную конференцию по Украине не означает начала официальных переговоров. По его словам, это лишь обсуждение мнений.
Ермак уточнил, что Киев рассматривает конференцию как площадку для обсуждения мирного плана в присутствии всех стран, которые поддерживают эту инициативу. Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».

По его словам, Украина не хочет, чтобы мероприятие проходило в формате «Украина — Россия», подчеркивая необходимость широкой международной поддержки.

Также Ермак отметил, что пока «очень рано» говорить о возможности участия российского лидера Владимира Путина в саммите. Он добавил, что решение о переговорах принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не его офис.

В интервью Ермак подчеркнул, что в данный момент Украина не видит смысла в прямых переговорах с Россией, так как Киев не готов к компромиссам по вопросам территориальной целостности и суверенитета.

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#переговоры
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Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России
Военкор Лисицын показал видео мародерства ВСУ в Курской области
09 августа 2024, 02:55

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

ВСУ начали заниматься мародерством на захваченных территориях Курской области. Известно, что они грабят даже участки, где все еще живут люди.
Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором зафиксировано мародерство со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Гончаровка Курской области. По его словам, украинские военнослужащие обыскивают частные дома и выносят из них все подряд.

Лисицын сообщил, что мародеры заходят в каждое помещение, забирая мебель, бытовую технику и другие ценности. Официальных комментариев от военных или властей по этому поводу пока не поступало.

Ранее аналогичные случаи мародерства со стороны ВСУ были зафиксированы и в Херсонской области на правом берегу Днепра. По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, украинские солдаты выносят из оставленных домов мебель и другие вещи, а также увозят автомобили.

Мародерство иногда происходит даже на участках, где еще остаются жители.

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Значит это надолго? ВСУ начали окапываться в Курской области
ВСУ начали окапываться в Курской области, строят укрепрайоны и готовятся к обороне
09 августа 2024, 02:47

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайоны на недавно захваченных территориях Курской области. Ведутся активные инженерные работы на линии обороны, которую, предположительно, начали оборудовать еще осенью 2022 года.
По данным канала Telegram-канала «Рыбарь» , украинские войска готовятся использовать тяжелую инженерную технику для создания новых оборонительных рубежей. Ожидается, что в ночь на 9 августа они попытаются укрепить позиции, вводя в бой второй и третий эшелоны своих сил. Это свидетельствует о том, что украинская группировка продолжает накапливать боевой потенциал.

В публикации также упоминается, что российская группировка войск начала операции по зачистке зоны прорыва и ликвидации последствий вторжения. Задачи по устранению угрозы возложены на подразделения специального назначения и силы специальных операций. Ожидается, что в операциях могут участвовать и части Африканского корпуса из Краснодарского края.

Военные аналитики и наблюдатели подчеркивают, что усиливающаяся активность ВСУ на Курском направлении может привести к дополнительным напряжениям и борьбе за контроль над стратегически важными позициями.

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ЛНР спешит на помощь Курску: активисты уже едут в регион
Активисты из ЛНР выехали в Курскую область для ликвидации последствий атаки ВСУ
09 августа 2024, 01:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Активисты из Луганской Народной Республики выехали в Курскую область. Они планируют помочь местным жителям в ликвидации последствий обстрелов ВСУ.
Активисты из Луганской Народной Республики прибыли в Курскую область, чтобы помочь ликвидировать последствия недавних обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Наша молодежь не осталась в стороне и вызвалась на помощь. Активисты из ЛНР отправились в Курскую область, где будут участвовать в ликвидации последствий обстрелов», - заявил он.
Он также отметил, что в Луганске начат сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области, и первая партия помощи уже готовится к отправке.

Отметим, что накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Минобороны России добавило, что за два дня потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

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Украина запросила у США разрешение бить ракетами ATACMS по России
Украина просит США разрешить удары ракетами ATACMS по российским авиабазам
09 августа 2024, 01:26

Украина обратилась к США с просьбой разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам на территории России. Украина расчитывает, что благодаря этому сможет повлиять на ход переговоров с Москвой.
Как сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванного советника президента Владимира Зеленского, украинские чиновники считают, что применение ATACMS поможет удержать часть Курской области, на которую произошло нападение. Они надеются, что удары по российским авиабазам, используемым для ответных операций, станут рычагом давления в переговорах с Москвой.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не поддерживают удары Киева дальнобойными ракетами по российской территории. Она также попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область, отмечая, что такие действия соответствуют политике США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер при этом отказалась подтверждать, что администрация была осведомлена о планах ВСУ заранее.

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Армия России разгромила колонну техники ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
ВС РФ ликвидировали технику и пехоту ВСУ в Курской области
09 августа 2024, 01:15

Российские войска ликвидировали колонну техники на подступах к Курску. Сообщается, что уничтожен личный состав, а также значительная часть техники ВСУ.
Военные силы России успешно разгромили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая прорвалась в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Согласно информации, колонна двигалась в районе Малой Локни, расположенной примерно в 15-20 километрах от российско-украинской границы. Военные машины остановились на данном участке, где их и настигли российские силы.

По данным источников, основная часть техники была уничтожена с воздуха вертолетами Ка-52М, которые нанесли точечные удары по транспортным средствам. Пехотные подразделения ВСУ, которые укрылись в лесистой местности, были ликвидированы с помощью артиллерийского обстрела.

«Техника остановилась, где ее и настигли. Машины уничтожили вертолеты Ка-52М, а пехоту в лесу добили артиллерией», — говорится в сообщении.
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Америка одобрила нападение ВСУ на Курскую область
Пентагон: Вылазка ВСУ в Курской области не является эскалацией
09 августа 2024, 00:47

Фото: istock/rarrarorro

Министерство обороны США заявило, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область не представляет собой эскалационный шаг. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сделала такое заявление на регулярном брифинге для журналистов.
Сингх подчеркнула, что Вашингтон не ожидает дальнейшего увеличения напряженности в отношениях с Москвой из-за действий Киева, передает ТАСС.

«Нет. В конечном итоге Украина сражается за свою суверенную территорию. Украина будет делать все возможное, чтобы продолжать отвоевывать свою суверенную территорию, и именно это мы видим в Курской области», – заявила она.
Она также подтвердила намерение США продолжать поддержку Украины, снабжая её оружием и военной техникой, которые запрашивает Киев.

«Мы продолжим поддерживать Украину за счет средств и систем, которые ей необходимы. Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией», – добавила Сингх.
По ее словам, «Украина делает то, что должна, чтобы добиться успеха на поле боя», и США продолжат поддерживать её в этом усилии.

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Из-за атаки на Россию под носом у Сырского грызутся генералы ВСУ
В команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол из-за атаки на Россию
09 августа 2024, 00:32

В команде главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского наблюдается раскол на фоне боев с Россией. Его подчиненные сомневаются в компетенциях главкома.
По информации CNN, подчиненные генерала начинают сомневаться в его способности вести военные действия на истощение. В статье отмечается, что раскол в командовании Сырского привлек внимание общественности. Подчиненные генерала выражают сомнения в его готовности нести значительные потери в затяжных боях на передовой.

Россия, по данным источников, значительно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается серьезной проблемой для Киева. Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к Сырскому и выразил недовольство его действиями.

Тем временем, согласно последним новостям, Россия продолжает активно действовать в приграничных районах, включая недавний ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничной зоне с Курской областью.

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#россия
#всу
#курская область
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