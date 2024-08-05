Пить или не пить: Врач раскрыл правду о водопроводной воде

Фото: iStock/Olga Petrova-Apostolova
Среди россиян широко распространены мифы об опасности водопроводной воды. Кто-то говорит, что после «воды из крана» появляются прыщи и сыпь, кто-то и вовсе утверждает, что такая вода вымывает все полезные вещества из организма. Чтобы обезопасить себя, люди ставят фильтры, заказывают воду в бутылях или привозят из родников.
Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что водопроводную воду не стоит винить во всех болезнях.
Он добавил, что люди ставят фильтры для того, чтобы уменьшить хлорную нагрузку и смягчить воду, улучшив все ее качества.
Читайте также:
Эндокринолог Новикова объяснила, зачем пить воду с утра
Часть жителей Крыма осталась без воды из-за порывов на сетях
Подмосковный детский травматолог Григорьев назвал правила безопасного купания
«На человека одномоментно влияет несколько внешних и внутренних факторов. Употребление воды из крана не означает, что исключительно она стала причиной какого-то изменения состояния здоровья. Человек не изолирован от внешнего мира, у него есть внутренняя микробиота, работа генов, органов систем, ферментов, пептидов, которые могут влиять на показатели. Обвинять в этом водопроводную воду, я думаю, не правомочно», — высказался специалист.
Он добавил, что люди ставят фильтры для того, чтобы уменьшить хлорную нагрузку и смягчить воду, улучшив все ее качества.
Читайте также:
Эндокринолог Новикова объяснила, зачем пить воду с утра
Часть жителей Крыма осталась без воды из-за порывов на сетях
Подмосковный детский травматолог Григорьев назвал правила безопасного купания
Анастасия Бондарева