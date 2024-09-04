Диетолог раскрыла секрет воды с лимоном для успешного похудения

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Звезды рекомендуют начинать утро со стакана воды с лимонным соком. Утверждается, что это способствует ускорению метаболизма, помогает в снижении веса и насыщает организм витаминами.
Врач-диетолог Павлюк Наталья Борисовна в беседе с «Радио 1» рассказала, что нет научных доказательств необходимости пить воду с лимоном или грейпфрутом при соблюдении гипокалорийного рациона или диеты. Однако эксперт подчеркнула, что у воды с лимоном есть одно но.
Специалист указала, что можно как выжимать сок из лимона, так и добавлять в воду кусочек фрукта. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет.
Врач отметила, что грейпфруты можно употреблять не всем. По ее словам, если человек принимает лекарственные препараты, у фрукта есть побочный эффект. Помимо этого, она отметила, что употребление воды с цитрусовыми облегчает состояние пациента. Однако Павлюк добавила, что к доказательной медицине это не имеет никакого отношения.
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«Когда человек резко с обильного питания, в котором было много сладостей и быстрых углеводов, сокращает свой рацион, у него начинают выделяться кетоновые тела. Они ухудшают настроение человека и приводят к разбитости. Кроме того, отмечается нарушение внимания или когнитивных способностей. В этом случае помогают лимоны, апельсины или грейпфруты. Несмотря на то, что они имеют кислый вкус, для организма эти фрукты выступают щелочными продуктами», — рассказала она.
Специалист указала, что можно как выжимать сок из лимона, так и добавлять в воду кусочек фрукта. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет.
«В нашей клинике часто бывают пациенты, которые ранее питались на 4000 калорий, а мы подбираем для них рацион на 1600 или 2200 калорий. Таким образом, калорийность их питания может сокращаться вдвое. Вот тогда у пациентов наблюдалось плохое самочувствие и мы рекомендовали лимоны, апельсины, грейпфруты», — пояснила диетолог.
Врач отметила, что грейпфруты можно употреблять не всем. По ее словам, если человек принимает лекарственные препараты, у фрукта есть побочный эффект. Помимо этого, она отметила, что употребление воды с цитрусовыми облегчает состояние пациента. Однако Павлюк добавила, что к доказательной медицине это не имеет никакого отношения.
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Дарья Осипова