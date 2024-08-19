«Вредная история»: Врач развеяла миф о пользе чая с лимоном и назвала альтернативу

Фото: iStock/NoirChocolate
Лимон — продукт, который пользуется особенным спросом у россиян во время межсезонья. Его добавляют в чай, из него делают варенье, руководствуясь рекомендациями врачей о том, что это спасет от простудных заболеваний. Но в каком виде лучше употреблять лимон, чтобы он был максимально полезен?
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» развеяла мифы о пользе варенья и чая с лимоном.
Она назвала один из лучших способов применения лимона — напиток из свежего плода с добавлением различных трав.
По ее мнению, заморозка является самым благоприятным методом консервации, однако здесь тоже имеются свои нюансы.
Она также поделилась своими рецептами использования замороженного лимона.
Читайте также:
Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона
Россиянам раскрыли оптимальную дозу яблок в день
Озвучена опасность дыни для человека
«Варенье с лимоном — однозначно нет, потому что оно готовится с сахаром, и витамин С разрушается. Остаются просто клетчатка и какая-то структура, переполненная сахаром. Делают варенье, добавляют орехи и думают, что это что-то даст, но это абсолютно вредная история. А насчет чая… Лимон, попадая в горячий чай, мгновенно разрушает в себе витамин С, также это происходит, когда мы нарезаем много лимона, и он начинает контактировать с воздухом. Лучше не сразу много резать, а подрезать постепенно. А чай с лимоном — это всего лишь вкусовая привычка», — сообщила эксперт.
Она назвала один из лучших способов применения лимона — напиток из свежего плода с добавлением различных трав.
«Вода с лимоном — это чудесная история. Если туда добавлять ярко выраженные травы: базилик, тархун, мяту — это улучшает вкусовые ощущения. Главное, чтобы там не было сахара. Им мы все портим», — отметила гастроэнтеролог.
По ее мнению, заморозка является самым благоприятным методом консервации, однако здесь тоже имеются свои нюансы.
«Я бы советовала очень маленькими порциями замораживать, потому что с каждой повторной заморозки и разморозки полезных веществ становится меньше и меньше», — объяснила диетолог.
Она также поделилась своими рецептами использования замороженного лимона.
«Можно сделать смузи с замороженными ягодами. Я кладу лимонов от 30 до 50 грамм на один банан. Получится кисло-сладкий густой смузи, который станет частью правильной тарелки. К нему можно добавить 50-100 грамм пятипроцентного творога и, например, один-два блинчика. Если заморозить лимон не маленькими порциями, а килограммами, то исключительно для домашней пастилы, но она делается вперемешку с яблочным пюре», — рассказала Нурия Дианова.
Читайте также:
Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона
Россиянам раскрыли оптимальную дозу яблок в день
Озвучена опасность дыни для человека
Анастасия Бондарева