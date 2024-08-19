«Вредная история»: Врач развеяла миф о пользе чая с лимоном и назвала альтернативу

Лимон — продукт, который пользуется особенным спросом у россиян во время межсезонья. Его добавляют в чай, из него делают варенье, руководствуясь рекомендациями врачей о том, что это спасет от простудных заболеваний. Но в каком виде лучше употреблять лимон, чтобы он был максимально полезен?