«Разнесли всю квартиру»: Газовщики разгромили москвичу дом за отказ менять плиту

Фото: Радио 1
Жильцам дома в столичном районе Филёвский парк перекрыли газ на неопределённый срок из-за якобы устаревших газовых плит.
На дверях дома 21 по улице Кастанаевская появилось объявление о том, что 19 марта начнутся работы по плановой замене газопровода, из-за чего будет отключен газ, рассказал в беседе с «Радио 1» один из жильцов дома.
Фото: Радио 1
В течение дня Центрогаз по поручению Мосгаза проводил работы, а вечером к жителям начали приходить сотрудники городской газовой службы. Увидев во многих квартирах старые, по их словам, плиты, они заявили, что перекроют газ, пока жильцы не приобретут новые.
На вопрос жильцов, почему их заранее не уведомили о необходимости замены плит, инженер Мосгаза Сергей Зубков сослался на управляющую компанию, которая должна была предупредить собственников квартир.
Начальник бригады Центрогаза Максим Николаев, в свою очередь, заявил, что сотрудник, работающий в феврале, должен был сообщить жильцам о предстоящей замене газопровода и необходимости приобретения новых плит. Однако вместо этого он, по словам жителя дома, пробил шилом конфорки на его «старой» плите, чтобы ей «было удобнее пользоваться», и ушёл.
В результате почти половина квартир дома осталась без газа. Жители, среди которых много семей с детьми, требуют как можно быстрее решить возникшую проблему. По словам жильца дома, ситуация сейчас напряжённая.
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» отказался комментировать ситуацию «Радио 1».
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Фото: Радио 1
На вопрос жильцов, почему их заранее не уведомили о необходимости замены плит, инженер Мосгаза Сергей Зубков сослался на управляющую компанию, которая должна была предупредить собственников квартир.
Начальник бригады Центрогаза Максим Николаев, в свою очередь, заявил, что сотрудник, работающий в феврале, должен был сообщить жильцам о предстоящей замене газопровода и необходимости приобретения новых плит. Однако вместо этого он, по словам жителя дома, пробил шилом конфорки на его «старой» плите, чтобы ей «было удобнее пользоваться», и ушёл.
«Вчера они (сотрудники Мосгаза – ред.) разобрали мебель, поменяли газопровод и сказали, что поставят мебель обратно. В итоге не поставили. Я им вечером звоню, спрашиваю, когда мебель поставят, а они ответили, что на сегодня уже все работы закончили», – рассказал житель дома.Фото: Радио 1
В результате почти половина квартир дома осталась без газа. Жители, среди которых много семей с детьми, требуют как можно быстрее решить возникшую проблему. По словам жильца дома, ситуация сейчас напряжённая.
ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» отказался комментировать ситуацию «Радио 1».
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Анастасия Чинкова