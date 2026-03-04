«Разные фазы развития»: Психолог раскрыл, как большая разница в возрасте влияет на отношения

04 марта 2026, 23:26

Психолог Ахмедов: Разница в возрасте в паре не делает отношения проблемными

Фото: iStock/Zinkevych

Большая разница в возрасте между партнерами может уходить на второй план, если отношения гармоничны. Об этом рассказал клинический психолог Илья Ахмедов.





Он уточнил, что разница в 15–20 лет между партнерами не является в отношениях ни гарантией возникновения проблем, ни залогом счастья. Основным фактором являются психологическая зрелость, совпадение ценностей и жизненных этапов.





«При большой возрастной дистанции люди часто находятся в разных фазах развития. Один партнер может быть сосредоточен на построении карьеры и поиске себя, другой — на стабильности, семье или подведении жизненных итогов. Это создает как потенциал для взаимодополнения, так и риск неравенства в опыте, финансовом положении и даже в уровне власти в паре», — отметил Ахмедов в разговоре с «Вечерней Москвой».