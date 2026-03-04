«Разные фазы развития»: Психолог раскрыл, как большая разница в возрасте влияет на отношения
Психолог Ахмедов: Разница в возрасте в паре не делает отношения проблемными
Большая разница в возрасте между партнерами может уходить на второй план, если отношения гармоничны. Об этом рассказал клинический психолог Илья Ахмедов.
Он уточнил, что разница в 15–20 лет между партнерами не является в отношениях ни гарантией возникновения проблем, ни залогом счастья. Основным фактором являются психологическая зрелость, совпадение ценностей и жизненных этапов.
«При большой возрастной дистанции люди часто находятся в разных фазах развития. Один партнер может быть сосредоточен на построении карьеры и поиске себя, другой — на стабильности, семье или подведении жизненных итогов. Это создает как потенциал для взаимодополнения, так и риск неравенства в опыте, финансовом положении и даже в уровне власти в паре», — отметил Ахмедов в разговоре с «Вечерней Москвой».
По его словам, плюсом в таких отношениях является более высокий уровень осознанности старшего партнера, его устойчивость и способность к ответственности. При этом младший партнер может наполнять отношения эмоциональной живостью и новизной восприятия.
Однако при большой разнице в возрасте между влюбленными часто проявляются различия в темпе жизни, планах на будущее, здоровье и социальном круге.
При вступлении в подобные отношения Ахмедов посоветовал понять, действительно ли происходит выбор равного партнера или же это просто попытка закрыть внутренний дефицит. Если в паре есть уважение, совпадают жизненные ценности и уважаются границы партнеров, то разница в возрасте становится второстепенной, заключил психолог.