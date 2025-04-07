Врач развеяла популярный миф о пользе моркови

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Морковь считается полезным овощем, включающим в свой состав необходимые витамины и минералы. Про оранжевый продукт ходит множество мифов, один из них — улучшение зрения. Так ли это на самом деле?
Врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о влиянии моркови на зрение — иллюзия.
Она добавила, что сырую морковь не рекомендуется употреблять ежедневно, потому что можно нарушить работу желудочно-кишечного тракта.
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«Может, только за счет того, что улучшаем микроциркуляцию, кормим витаминами наши сосуды. А сосуды — это целая цепочка. Лучше всего морковь усваивается с жирами. То есть, если мы ее едим, то лучше всего со сметаной», — сказала эксперт.
Она добавила, что сырую морковь не рекомендуется употреблять ежедневно, потому что можно нарушить работу желудочно-кишечного тракта.
«Нужно, чтобы в питании продукты были разноплановые и в разном приготовлении: вареные, сырые, жареные», — добавила Лапа.
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Анастасия Панченко