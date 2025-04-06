Вильфанд: 2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю

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2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, попав в топ-3. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на предаврительный прогноз.
В беседе с «Татар-информом» синоптик сообщил, что этим летом в большинстве регионов РФ ожидается температура заметно выше климатической нормы.
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«Если речь идет о глобальной температуре, то позиция климатологов такова, что нынешняя средняя глобальная температура, усредненная по всему земному шару, войдет в пятерку самых теплых лет. Наш земной шар большой — где-то будет очень жарко, где-то температура будет около нормы, а где-то — ниже нормы», — отметил метеоролог.Читайте также:
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