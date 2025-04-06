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Вильфанд: 2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю

Фото: iStock/lamyai

Фото: iStock/lamyai

2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, попав в топ-3. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на предаврительный прогноз.
В беседе с «Татар-информом» синоптик сообщил, что этим летом в большинстве регионов РФ ожидается температура заметно выше климатической нормы.
«Если речь идет о глобальной температуре, то позиция климатологов такова, что нынешняя средняя глобальная температура, усредненная по всему земному шару, войдет в пятерку самых теплых лет. Наш земной шар большой — где-то будет очень жарко, где-то температура будет около нормы, а где-то — ниже нормы», — отметил метеоролог.
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#рф
Автоэксперт объяснил, когда можно проезжать на мигающий зеленый сигнал светофора
Эксперт Попов: на мигающий зеленый можно проехать при расстоянии меньше 51 метра
06 апреля 2025, 00:46

Фото: iStock/anyaberkut

На мигающий зеленый сигнал светофора можно проехать, если дистанция до него меньше 51 метра, так как именно такое расстояние составит тормозной путь за три секунды — время «моргания» регулировщика. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, если расстояние до светофора порядка 100 метров, то у водителя достаточно времени на то, чтобы принять решение — проехать на мигающий сигнал или остановиться без экстренного торможения.
«Зеленый сигнал светофора мигает три секунды. За это время при эффективном нажатии на педаль тормоза остановочный путь составит 51 метр. И за эти же три секунды автомобиль при свободном движении 17 метров в секунду (60 км/ч) пройдет тот самый 51 метр», — пояснил он.
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В Госдуме предложили ввести коллективную ответственность для мигрантов
Лидер ЛДПР Слуцкий: за преступления детей мигрантов должны отвечать их семьи
06 апреля 2025, 00:33

Фото: iStock/vichinterlang

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести коллективную ответственность для мигрантов за преступления, которые совершают их дети. По его словам, за повторный криминальный поступок ребенка нужно тут же депортировать всю его семью.
«Мало нам было проблем со взрослыми мигрантами, теперь уже их дети увеличивают криминальную статистику в России. Спрашивается, чего мы ждем, что к ним присоединятся еще незадействованные члены «понаехавших» семейств, вплоть до домохозяек? Все это криминализованное болото надо немедленно «осушить». Мигранты должны нести коллективную ответственность за бандитизм своих детей», — передает «Газета.Ru» заявление Слуцкого.
Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал проблему скрытого домашнего насилия над детьми. В беседе с Общественной Службой Новостей парламентарий отметил, что в этом вопросе нельзя опускаться на до уровня европейских органов юстиции, идеальным вариантом было бы спасение всей семьи, а не отнятие детей у родителей.
«Это та самая сфера, где очень сложно определить наказание виновному, поскольку наказывая родителей, мы наказываем и пострадавших до этого детей. Мы лишаем их родителей, пускай и кривых, косых, но родителей!», — поделился Милонов.
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Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»
ТАСС: суд наложил арест на денежные средства Чубайса по иску «Роснано»
05 апреля 2025, 23:42

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства Анатолия Чубайса и ещё семи человек по иску «Роснано». Об этом пишет ТАСС.
«Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства Чубайса и еще 7 человек на сумму 5,6 млрд руб», — говорится в сообщении агентства.

В общем по делу проходят Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихой, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Напомним, что ранее Чубайс являлся главой «Роснано». Компания хочет взыскать с фигурантов убытки в размере 3,892 млрд руб. и 20,4 млн долларов США по курсу, который действителен дате исполнения судебного акта. В совокупности исковое заявление рассчитано на сумму в 5,6 млрд рублей.

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#заявление
#рф
#деньги
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Артемонов день 6 апреля: зачем в этот день завершать все дела и почему не стоит в руки брать нитки, народные приметы
05 апреля 2025, 16:47

Фото: iStock/Sergeybor

В народном календаре 6 апреля отмечается Артемьев день или Артемон — дери полоз. В старину люди зимой перемещались на санях, и к моменту наступления Артемона все переходили на повозки, так как снега становилось мало или он полностью таял. Попытка использовать сани могла привести к поломке полозьев.
Православные верующие в этот день почитают епископа Солунского святителя Артемия. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Kenan Talas

Святитель Артемий, также известный как Артемон, родился в конце I — начале II века в городе Селевкии Писидийской, который находился на территории современной Турции.

Когда апостол Павел посетил этот город, он обратил внимание на способности Артемия, его исключительную благочестивость и другие христианские добродетели. Перед отъездом апостол Павел посвятил Артемия в епископы, поручив ему быть духовным отцом и наставником, защитником и помощником для всех, кто ищет истину и нуждается в поддержке.

В качестве епископа святитель Артемий запомнился современникам как истинный христианин и человек, совершивший множество благочестивых деяний. Он прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.

Преподобный Артемий обладал даром исцеления. Существует множество свидетельств о том, как он помогал людям, страдающим от тяжёлых болезней. К святому Артемию Солунскому обращаются с молитвами об исцелении болезней желудочно-кишечного тракта и перед серьёзными операциями. Его также просят о защите сироты и вдовы.

Приметы дня


Фото: iStock/Nicolas Bonnefoy

  • Ясное солнце в этот день — к богатому урожаю пшеницы.
  • Гром в этот день — к хорошему урожаю овощей.
  • Если на деревьях иней, то осень будет долгой и снежной.
  • Туман утром — к ясному дню и урожаю грибов.
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Что можно делать 6 апреля


Фото: iStock/Akchamczuk

6 апреля можно заняться различными делами, которые помогут подготовиться к весеннему сезону. В этот день принято проводить генеральную уборку и натирать предметы интерьера можжевельником, который защищает дом от порчи и злых духов.

Мужчины в это время могут заняться восстановлением садового инвентаря и выполнением работ на приусадебном участке.

В преддверии Благовещения, которое приходится на 7 апреля, на Артемона принято завершать все дела и приготовления к празднику.

Что нельзя делать в этот день


Не стоит наносить визиты или принимать гостей в этот день, иначе не избежать неприятностей и неудач.

На Артемия не стоит работать с нитками, чтобы не создать препятствий на пути к желаемому результату. Запрещается также и мечтать о прибыли. Наши предки полагали, что подобные размышления могут привести лишь к убыткам в финансовом плане.

Нельзя проявлять жестокость по отношению к окружающим, включая животных, и использовать бранные слова — это может привести к негативным последствиям и проблемам со здоровьем.

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#радио 1
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В Госдуме обсуждают борьбу с буллингом в школах
В Госдуме обсуждается перевод школьников в спецучреждения за злостный буллинг
05 апреля 2025, 11:31

Фото: istockphoto/ANGHI

Школьники, систематически занимающиеся травлей, могут быть переведены на домашнее обучение или в спецучреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.
«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — сказал собеседник.
Парламентарий подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, когда школьник способен «отравлять атмосферу» для других учащихся. В конце марта сообщалось о создании в Минпросвещения памятки по противодействию школьному буллингу.

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