Врач раскрыла неожиданную опасность популярного среди россиян овоща

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Морковь считается полезным продуктом, содержащим множество витаминов. Однако есть и «теневая» сторона, связанная с чрезмерным употреблением этого оранжевого овоща.
Врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что морковь является аллергенным продуктом, содержащим гистамины.
По ее словам, морковными фрешами, имеющими большую популярность среди россиян, тоже не следует злоупотреблять.
Людмила Лапа добавила, что фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамин С и Омега 3Д.
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«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм», — сказала эксперт.
По ее словам, морковными фрешами, имеющими большую популярность среди россиян, тоже не следует злоупотреблять.
«Было лет пять назад такое поверье, что все фреши из моркови полезны, что люди добились аллергизации, но это оказалось не так. Начались интоксикации, люди желтели и получали токсические дерматиты, что самое тяжелое в этой ситуации», — отметила врач.
Людмила Лапа добавила, что фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамин С и Омега 3Д.
«И нельзя использовать килограмм моркови. Интоксикации будет больше, чем пользы», — заключила специалист.
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Анастасия Панченко