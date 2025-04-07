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Врач раскрыла неожиданную опасность популярного среди россиян овоща

Врач Лапа: морковь является аллергенным продуктом и вызывает дерматит
Фото: iStock/nathamag11

Фото: iStock/nathamag11

Морковь считается полезным продуктом, содержащим множество витаминов. Однако есть и «теневая» сторона, связанная с чрезмерным употреблением этого оранжевого овоща.
Врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что морковь является аллергенным продуктом, содержащим гистамины.

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм», — сказала эксперт.

По ее словам, морковными фрешами, имеющими большую популярность среди россиян, тоже не следует злоупотреблять.

«Было лет пять назад такое поверье, что все фреши из моркови полезны, что люди добились аллергизации, но это оказалось не так. Начались интоксикации, люди желтели и получали токсические дерматиты, что самое тяжелое в этой ситуации», — отметила врач.

Людмила Лапа добавила, что фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамин С и Омега 3Д.

«И нельзя использовать килограмм моркови. Интоксикации будет больше, чем пользы», — заключила специалист.

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#еда
Врач развеяла популярный миф о пользе моркови
Врач Лапа: морковь улучшает зрение частично
07 апреля 2025, 13:02

Фото: iStock/nata_vkusidey

Морковь считается полезным овощем, включающим в свой состав необходимые витамины и минералы. Про оранжевый продукт ходит множество мифов, один из них — улучшение зрения. Так ли это на самом деле?
Врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о влиянии моркови на зрение — иллюзия.

«Может, только за счет того, что улучшаем микроциркуляцию, кормим витаминами наши сосуды. А сосуды — это целая цепочка. Лучше всего морковь усваивается с жирами. То есть, если мы ее едим, то лучше всего со сметаной», — сказала эксперт.

Она добавила, что сырую морковь не рекомендуется употреблять ежедневно, потому что можно нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

«Нужно, чтобы в питании продукты были разноплановые и в разном приготовлении: вареные, сырые, жареные», — добавила Лапа.

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В России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет
07 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/Oleksandra Kharkova

В России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не подтвердили факт оплаты проезда. За нарушение закона предусмотрены штрафы как для водителей, так и для должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
«В соответствии с частью 22 статьи 20 ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» установлен запрет на высадку из транспорта детей младше шестнадцати лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица и не оплативших проезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры приняты на всех видах транспорта и маршрутах, в том числе в пригородном и междугородном сообщениях.

В случае принужденной высадки ребенка до 16 лет, который не подтвердил факт оплаты проезда, водителю будет выписан штраф в размере пяти тысяч рублей, а должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, за применение насилия в отношении ребенка грозит уголовная ответственность. Нельзя причинять ребенку и его имуществу любой вред и оставлять его в ситуации, опасной для жизни или здоровья.

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Экс-телохранителя семьи Бэкхэмов Эйнсворта нашли мертвым в Испании
07 апреля 2025, 11:25

Фото: iStock/ AndreyPopov

Бывшего телохранителя семьи Виктории и Дэвида Бекхэмов Крейга Эйнсворта нашли мертвым в Испании, сообщило британское издание Metro.
Отмечалось, что телохранителю было 40 лет. Мужчина сотрудничал с семьей Бекхэмов с 2013 по 2015 год, когда они жили в лондонском Холланд-парке. Он охранял и других знаменитостей, в том числе Джонни Деппа, Дженнифер Лоуренс и Арнольда Шварценеггера.

Мать Крейга рассказала о его кончине в социальных сетях, незадолго до этого телохранитель пропал без вести.

«Крейг был найден. С величайшей печалью мир потерял Крейга. Он служил в Афганистане, и у него было посттравматическое стрессовое расстройство. Покойся с миром, Крейг», — написала мать Эйнсворта.

Ранее король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO).

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Мошенники используют QR-коды для обмана россиян через фальшивые домовые чаты
07 апреля 2025, 07:56

Фото: iStock/JuYochi

В России вновь активизировались мошенники, использующие QR-коды для обмана граждан. Как сообщает издание «Известия», новые схемы обмана связаны с созданием липовых домовых чатов и фальшивых сайтов государственных ресурсов.
Согласно информации, мошенники размещают QR-коды, которые ведут на поддельные страницы, где пользователи могут столкнуться с просьбами перевести деньги на коммунальные нужды или оплатить штрафы. Поскольку QR-коды не отображают адреса ссылок, жертвы не могут сразу определить, куда они ведут.

Эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский отметил, что мошенники также используют методы выманивания кодов подтверждения от «Госуслуг» под предлогом помощи в избавлении от ненужной техники или мебели.

Популярными остаются фишинговые ссылки на «соседские» чаты. Пользователи, переходя по случайно найденным QR-кодам, например, на информационных щитках, рискуют загрузить вредоносное программное обеспечение на свои устройства.

Специалисты призывают граждан быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также проверять информацию перед тем, как делать какие-либо финансовые операции.

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В заливе Петра Великого найдена пропавшая в 1941 году подлодка «М-49»
07 апреля 2025, 06:03

Фото: iStock/Alexyz3d

В заливе Петра Великого была обнаружена пропавшая в 1941 году подводная лодка «М-49» типа «Малютка». Об этом сообщает РИА Новости.
«Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года», — пишут в агентстве.

Как оказалось, поиски подлодки начались около 20 лет назад. Ее экипаж состоял из 22 человек, все из которых погибли. Подводную лодку удалось найти военнослужащим Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций. Объект уже обследован подводными телеуправляемыми аппаратами.

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