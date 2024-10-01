Разработчик софта компания ABBYY за день уволила из штата всех россиян

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Международный разработчик софта для обработки документов и словарей компания ABBYY уволила всех работников с российскими паспортами, числившихся в штате. Это произошло в течение одного дня.
Массовые сокращения прошли в офисах компании на Кипре, в Сербии и Венгрии, сообщает телеграм-канал Mash. Накануне, 30 сентября, их подключили к онлайн-конференции, в ходе которой сообщили о прекращении трудовых отношений. Сразу после этого все россияне были отключены от корпоративных ресурсов ABBYY.
Всего у компании в настоящее время 13 офисов по всему миру. Бывшая сотрудница ABBYY предположила, что вместо уволенных россиян фирма наймёт индийских разработчиков из экономических соображений. Отмечается, что в главном офисе ABBYY в Калифорнии граждан России не тронули.
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал случившееся «увольнением по национальному признаку». Он призвал сограждан быть осторожными с иностранными работодателями, так как, независимо от профессиональных качеств, тебя в любой момент могут сократить только за то, что ты русский.
Читайте также:
NYT: хакеры взломали секретные переписки разработчиков ChatGPT
Михаила Гельфанда уволили из РАН
Двух учительниц из одной школы уволили за съёмки в порно
Всего у компании в настоящее время 13 офисов по всему миру. Бывшая сотрудница ABBYY предположила, что вместо уволенных россиян фирма наймёт индийских разработчиков из экономических соображений. Отмечается, что в главном офисе ABBYY в Калифорнии граждан России не тронули.
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн назвал случившееся «увольнением по национальному признаку». Он призвал сограждан быть осторожными с иностранными работодателями, так как, независимо от профессиональных качеств, тебя в любой момент могут сократить только за то, что ты русский.
Читайте также:
NYT: хакеры взломали секретные переписки разработчиков ChatGPT
Михаила Гельфанда уволили из РАН
Двух учительниц из одной школы уволили за съёмки в порно
Александр Бойцов