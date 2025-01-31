Разработчики сделали сервис «ГИС ЖКХ» ещё удобнее для жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Сервис «ГИС ЖКХ» стал ещё более доступным для жителей Московской области. Разработчики обновили его интерфейс, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Сейчас на сайте можно видеть новую карточку многоквартирных домов. Она содержит технические характеристики МКД и сведения и управляющих организациях. Перейти к карточке жители могут сразу из раздела «поиск» на главной странице», – говорится в сообщении.Как напомнили в Минчистоты Подмосковья, «ГИС ЖКХ», – единый федеральный ресурс, содержащий всю информацию о жилищном фонде в России. На портале можно, не выходя из дома, узнавать задолженность по квартплате; оплачивать жилищно-коммунальные услуги по счёту; передавать показания приборов учёта; получать информацию о ремонте в доме; направлять обращения в различные ведомства; контролировать свои расходы на коммуналку; знакомиться с законодательством в жилищной сфере; проводить общие собрания собственников, а также общаться с соседями на специальном форуме.
Если житель уже зарегистрирован на портале госуслуг и имеет подтверждённую учётную запись, он может заходить в личный кабинет «ГИС ЖКХ» без дополнительной регистрации.
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Лора Луганская