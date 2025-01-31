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Разработчики сделали сервис «ГИС ЖКХ» ещё удобнее для жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Сервис «ГИС ЖКХ» стал ещё более доступным для жителей Московской области. Разработчики обновили его интерфейс, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Сейчас на сайте можно видеть новую карточку многоквартирных домов. Она содержит технические характеристики МКД и сведения и управляющих организациях. Перейти к карточке жители могут сразу из раздела «поиск» на главной странице», – говорится в сообщении.
Как напомнили в Минчистоты Подмосковья, «ГИС ЖКХ», – единый федеральный ресурс, содержащий всю информацию о жилищном фонде в России. На портале можно, не выходя из дома, узнавать задолженность по квартплате; оплачивать жилищно-коммунальные услуги по счёту; передавать показания приборов учёта; получать информацию о ремонте в доме; направлять обращения в различные ведомства; контролировать свои расходы на коммуналку; знакомиться с законодательством в жилищной сфере; проводить общие собрания собственников, а также общаться с соседями на специальном форуме.



Если житель уже зарегистрирован на портале госуслуг и имеет подтверждённую учётную запись, он может заходить в личный кабинет «ГИС ЖКХ» без дополнительной регистрации.

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«Диктант Победы» в этом году пройдёт 25 апреля
31 января 2025, 18:51

Фото: телеграм-канал «Диктант Победы»

Международную патриотическую акцию «Диктант Победы» проведут 25 апреля. Об этом объявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета Единой России «Наша Победа», сообщили в пресс-службе оргкомитета.
Акция по традиции пройдёт на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также на сайте. диктантпобеды.рф. В прошлом году в ней приняли участие свыше 2 млн. человек на более чем 30 тыс. площадок по всему миру.

Участники заседания оргкомитета «Наша Победа» подвели итоги работы в прошедшем году и рассказали о планах на год 80-летия Великой Победы. Они назвали сохранение исторической правды одним из приоритетов работы Единой России.

На заседании также был дан старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1,4 тыс. музеев школ и вузов из 81 региона. Их экспозиции посвящены землякам – участникам СВО. Победителями федерального этапа стали 90 музеев.
«Мероприятиями в год 80-летия Победы мы закладываем фундамент в воспитание подрастающего поколения. Мы чествуем наших ветеранов, тех, кто работал в тылу, в госпиталях. Конечно, сегодня говорим о других участниках военных конфликтов, локальных войн, участниках спецоперации. Все эти категории должны быть в обязательном порядке охвачены», – сказал секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев.
Подробнее планы партии на 2025 год представлены в видео.

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#единая россия
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В Подмосковье за год установили более 17,4 тыс. видеокамер «Безопасного региона»
31 января 2025, 18:23

Фото: istockphoto.com/SomebodyImages

Свыше 17,4 тыс. видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион», установили в Московской области в 2024 году, общее число видеокамер подмосковной системы безопасности превысило 150 тысяч, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
«Всего в 2024 году в рамках программы «Безопасный регион» в Подмосковье установили 17 тысяч 430 видеокамер. Среди них 10 тысяч 868 камер появились в общественных местах и социальных объектах, а 6 тысяч 562 видеокамеры установили на подъездах многоквартирных домов, для дополнительной защиты жильцов», — уточняется в сообщении.
Места размещения видеокамер определяет межведомственная комиссия, которая работает в каждом городском округе Московской области. При выборе локации анализируется ситуация в том или ином населённом пункте, а также учитываются рекомендации правоохранителей. Кроме того, в Подмосковье каждый год проводится народное голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», в рамках которого жители могут отдать свой голос за адрес для размещения камеры видеонаблюдения.

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#гурб
#безопасный регион
#видеонаблюдение
#московская область
#подмосковье
#безопасность
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«Нет слов!»: Мишонова – о предложении вернуть школьные дискотеки для улучшения демографии
Мишонова высказалась о возвращении школьных дискотек для улучшения демографии
31 января 2025, 17:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре заявила, что молодым людям необходимо создать условия для романтических отношений. Нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. И для этого она предложила возродить школьные дискотеки.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Радио 1» выразила удивления по поводу этой инициативы.
«У меня нет слов! Предлагается вернуть школьные дискотеки для романтических отношений, чтобы повысить демографию. Хочу напомнить, что школьные дискотеки – это исключительно до 18 лет. Мы хотим повысить демографию с несовершеннолетними? Мне кажется, даже какая-то статья предусмотрена на этот случай в Уголовном кодексе. Это неправильно – стимулировать детей рожать до 18 лет», – сказала Мишонова.
Вместо этого подмосковный детский правозащитник предложила возродить формат студенческих чаепитий.
«Школьные дискотеки – это супер, это прекрасно, жаль, что их нет. Они должны быть. Танцы – это всегда было круто, но это не про демографию, это, скорее, про отношения. Можно было бы, например, возродить формат общений и студенческих чаепитий. Раньше, например, девушки из педагогического института встречались с мальчиками-курсантами. Вот это уже ближе к истине», – считает собеседница «Радио 1».
По мнению Мишоновой, государство не должно вмешиваться в жизнь граждан и решать, где они будут встречаться и назначать романтические вечера.
«Может быть, займемся воспитанием наших детей, чтобы их успех зависел не только от показателей ЕГЭ, а от умения жить, получать удовольствие, обретать себя в жизни и создавать семью? Фактор успешности детей должен зависеть не только от ЕГЭ и ОГЭ. Раньше фактором успешности была положительная семья», – напомнила Ксения Мишонова.
Ранее подмосковный детский омбудсмен прокомментировала инициативу позволить детям самостоятельно менять данные им родителями необычные имена.

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#подмосковье
#московская область
#ксения мишонова
#правозащита
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#демография
#школы
#воспитание
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Арбитражный суд Подмосковья начал использовать ИИ для подготовки приказов
31 января 2025, 17:16

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Пилотный проект по использованию автоматизированной системы подготовки судебных приказов, работающей на базе искусственного интеллекта, запустили в Арбитражном суде Московской области. Кроме того, на вооружение взяты и другие цифровые технологии. Важность цифровизации судопроизводства отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба областного правительства.
«В арбитражных судах работают люди, не боящиеся внедрять всё, что касается искусственного интеллекта и цифры. (…) Печально, когда человек заканчивает академию или университет, а затем ему приходится перекладывать бумажки. Сегодня, в ХХI веке, для этого есть современные методы — цифра и искусственный интеллект. Поэтому мы с удовольствием будем делиться нашими наработками», — сказал Андрей Воробьёв в ходе расширенного заседание Президиума Арбитражного суда Московской области.
Отмечается, что запущенная в прошлом году в Арбитражном суде Подмосковья автоматизированная ИИ-система подготовки судебных приказов позволила значительно сократить трудозатраты аппарата судей. Система при помощи компьютерного зрения распознаёт в заявлениях о выдаче приказов ключевые данные, проверяет расчёт суммы требований и пр. Система пока работает в тестовом режиме, но уже показала свою эффективность.

Кроме того, в минувшем году в работу Арбитражного суда Московской области был внедрён цифровой сервис «Электронные заказные письма».

«Этот сервис позволяет отправлять простые и заказные письма в форме электронного документа вместо бумажного формата. Мы очень признательны Андрею Юрьевичу (Воробьёву — прим. ред.) и Главному управлению по обеспечению деятельности мировых судей Московской области за помощь в реализации этого проекта. Нововведение не только снизило трудозатраты аппарата суда, но и уменьшило расходы бюджета», — подчеркнул председатель Арбитражного суда Подмосковья Андрей Соловьёв.
Он также сообщил, что более половины исковых заявлений, поступивших в Арбитражный суд в 2024 году, пришли в электронном виде через систему «Мой арбитр».

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#андрей воробьёв
#суд
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный детский омбудсмен Мишонова вступилась за мальчика, которого из-за имени не берут на соревнования
Мишонова вступилась за мальчика, которого из-за имени не берут на соревнования
31 января 2025, 16:53

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

В Госдуме предложили позволить детям самостоятельно менять данные им родителями необычные имена. С такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков. Он отметил, что дети часто становятся объектами насмешек и травли из-за редких или необычных имён. Депутат предложил разрешить изменять такие имена сотрудникам ЗАГС без обязательного согласия родителей.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Радио 1» призвала учитывать мнение ребёнка в этом вопросе и привела в пример конкретный случай из своей практики, касающийся этой темы.
«Приёмный ребенок находится в семье с семи лет, сейчас ему 12. До 14 лет он не может поменять имя, которое его не устраивает. В своё время он был брошен жительницей Таджикистана. Сейчас находится в российской семье, и его имя очень сложно произносить на русском языке. Он сам написал мне обращение. Я три года пытаюсь добиться для него разрешения сменит имя, но есть закон, который запрещает ребёнку делать это до достижения 14 лет, когда он будет получать паспорт», – рассказала подмосковный детский омбудсмен.
По словам Мишоновой, у мальчика из-за сложного имени уже возникли трудности.
«Он занимается единоборствами, у него есть тренер. И этот тренер не берёт его на соревнования, хотя он очень перспективный и добивается хороших результатов на местных уровнях. Но никуда выше он его не берёт, потому что это имя никто не выговорит. «Я не хочу, чтобы на пьедестале стояло это имя», – говорит тренер. Конечно, он может быть неправ, но мальчишка испытывает неудобства. Он хочет, чтобы его звали как приёмного папу – Сашей. И мы уже три года ничего не можем сделать», – посетовала собеседница «Радио 1».
По мнению Мишоновой, ребёнок должен хотя бы иметь право высказаться. Она считает, что, безусловно, необходимо соблюдать законодательство. Но нужно также дать право ребёнку на позицию и на своё мнение, не дожидаясь 14 лет.

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#подмосковье
#московская область
#ксения мишонова
#дети
#ребёнок
#имена
#загс
#правозащита
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В трёх городских округах Подмосковья выявлены нарушения правил обращения с отходами
31 января 2025, 16:30

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области вместе с представителями полиции и администраций городских округов продолжают выявлять и пресекать нарушения правил обращения с отходами. За прошедшую неделю такие случаи были обнаружены в нескольких муниципалитетах.
В городских округах Солнечногорск и Домодедово обнаружены нелегальные пункты приёма строительных отходов. Полиция задержала четыре самосвала, экскаватор и погрузчик.

Кроме того, в двух населённых пунктах городского округа Люберцы пресекли незаконную утилизацию отходов, включая сжигание. Мероприятия проводились совместно с администрацией округа. Во время проверки вблизи села Верхнее Мячково было демонтировано устройство для сжигания мусора.

Также на прошлой неделе по запросу Министерства экологии эксперты аккредитованных лабораторий оценили размер ущерба, который был причинён почве двумя несанкционированными свалками в Красногорске и Одинцово. Общая сумма ущерба составила 2,6 миллиона рублей. В дальнейшем эта сумма будет предъявлена виновным для возмещения.

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#проверки
#эксперты
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#минэкологии мо
#подмосковье
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Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году
31 января 2025, 16:20

Фото: iStock/AlexRaths

Каждый год правительство РФ утверждает перечень лекарств, которые предоставляются определённым категориям граждан бесплатно. Кто может рассчитывать на такую льготу в 2025 году? Какие лекарства входят в список? Как их получить? Если нет бесплатных медикаментов, что делать? Ответы на эти вопросы найдёте в материале «Радио 1».

Кому положены льготные лекарства



Бесплатные лекарства могут получить:
  • участники Великой Отечественной войны; те, кто награждён медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
  • инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
  • родители и жёны военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны;
  • семьи с детьми в возрасте до 3 лет, многодетные семьи с детьми возрасте до 6 лет и некоторые другие категории граждан.

На закупку лекарств подмосковным льготникам выделили более 31 млрд рублей
На закупку лекарств подмосковным льготникам выделили более 31 млрд рублей

Также гражданам могут выдавать не только препараты, но и иные медицинские изделия, например перевязочные материалы.
«Льготные лекарства положены людям, которые страдают определенными заболеваниями, например сахарным диабетом. Этих пациентов, соответственно, государство снабжает инсулином. С другой стороны, право на льготы имеют отдельные категории граждан <…>, есть льготные программы для беременных женщин, для маленьких детей и так далее», — рассказал «Радио 1» директор по развитию аналитической компании IRNC Pharma Николай Беспалов.

Как получить льготные лекарства



По словам эксперта, для получения льготного лекарства понадобится рецепт, выписанный врачом из медучреждения, которое обслуживает пациентов по ОМС. Как правило, это муниципальные поликлиники и больницы, но также есть и некоторые частные клиники.
«Если же речь идёт о каких-то специфичных заболеваниях, соответственно, там может потребоваться и врачебная комиссия, какие-то иные административные процедуры для того, чтобы получить доступ к препаратам», — добавил Беспалов.
После с рецептом следует обратиться в аптечный пункт, предоставляющий льготные медикаменты. Обычно они расположены при поликлиниках или других лечебно-профилактических учреждениях.

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Чтобы не ошибиться, лучше всего узнать адрес у врача либо посмотреть его на сайте регионального Минздрава. Перед посещением аптеки стоит позвонить туда и уточнить, если ли в наличии лекарство.

Также рецепт можно получить не выходя из дома в рамках телемедицинской консультации. Запись на консультацию осуществляется через портал «Гостелемед», через инфомат в медицинской организации и по горячей линии 122.


Список заболеваний для получения льготных лекарств



Бесплатные медикаменты доступны тем (даже если гражданин не относится к какой-либо льготной категории), кто страдает:
  • ДЦП;
  • диабетом любого типа;
  • гепатоцеребральной дистрофией и фенилкетонурией;
  • муковисцидозом (больным детям);
  • острой перемежающейся порфирией;
  • СПИДом, ВИЧ;
  • онкологическими заболеваниями (все виды);
  • бронхиальной астмой;
  • некоторыми ревматическими заболеваниями (ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева);
  • рассеянным склерозом;
  • сифилисом.
Пациенты, у которых был вывялен инфаркт миокарда, могут получать медикаменты бесплатно первые шесть месяцев. Это неполный перечень. Обычно списки с заболеваниями публикуют либо региональный Минздрав, либо департамент здравоохранения, сообщил собеседник «Радио 1».


Как получить лекарства за счёт федерального или муниципального бюджета



В постановлении правительства о льготных лекарствах указано, что человеку положены все средства, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Актуальный на 2025 год перечень таких препаратов можно найти в обновленной версии распоряжения правительства от 2019 года. Обратите внимание, что в списках указаны действующие вещества препаратов, а не торговые наименования.

Фото: iStock/zozzzzo

Перечень медикаментов, за которые готов полностью или частично платить регион, должен содержаться в территориальной программе государственных гарантий оказания медицинской помощи. В региональные списки входят лекарства, которых нет в перечне ЖНВЛП.
«С недавних времён фонд «Круг добра» занимается в основном предоставлением препаратов для лечения орфанных заболеваний», — отметил Беспалов.
Он напомнил: вам выдадут только те медикаменты, которые закупило государство, а не те, которые хотите вы.

Если у вас есть право получать препарат как за счёт федерального, так и за счёт регионального бюджета, у врача есть возможность самостоятельно выбрать источник финансирования при выписке рецепта. Он сделает это, исходя из наличия препарата по той или иной льготе.


Как получить скидку на льготные лекарства



На получение лекарств с 50-процентной скидкой вправе рассчитывать:
  • пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца в минимальных размерах;
  • работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы;
  • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения, занятые на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС и другие.
Минздрав Подмосковья и Росздравнадзор обсудили обеспечение жителей льготными лекарствами
Минздрав Подмосковья и Росздравнадзор обсудили обеспечение жителей льготными лекарствами

Как рассказал «Радио 1» Николай Беспалов, в Москве хотели запустить программу, в рамках которой человек мог бы выбрать более дорогой препарат и оплатить часть его стоимости (остальную сумму покроет государственный бюджет).


Можно ли вернуть деньги от государства, если сам купил льготное лекарство



Вернуть деньги за льготное лекарство, которое вы сами оплатили, возможно.

С чеком и с рецептом нужно обратиться в региональный Минздрав либо отделение Социального фонда, если есть инвалидность. Как правило, в этих учреждениях вопрос не удаётся решить и приходится идти в суд, но практика показывает, что суды часто встают на сторону пациента.

Если отстоять свои права в суде всё же не получилось, можно обратиться в организации, которые защищают права людей, страдающих определённой болезнью. Это, например, Российская ревматологическая ассоциация «Надежда», Московская диабетическая ассоциация, благотворительная организация «Кожные и аллергические болезни».


Что делать, если в аптеках нет льготного лекарства



Если в аптеках, где выдаются льготные лекарства, нет нужного вам препарата, то придётся покупать за собственные деньги. О том, как вернуть потраченные средства, читайте в параграфе выше.


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Синоптик Шувалов раскрыл, с какой даты в Москве закончится тепло
Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москву вернутся морозы
31 января 2025, 16:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

За окном москвичей и жителей области весенняя погода. Люди постепенно снимают теплые пуховики и шубы. Но стоит ли торопится? Вернутся ли настоящие зимние морозы?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на следующей неделе погода будет зимней.

«Более похожая на зиму погода будет на следующей неделе. Это серия из пяти недель сплошных рекордов закончится сегодня. В конце следующей недели морозы усилятся до -8 и -10 градусов. Будет небольшой снег. А к середине следующей недели земля укроется снегом на 4-5 сантиметров», — сказал синоптик.

По его словам, все отклонения и аномальности позади, и возвращается нормальный зимний период.

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Мобильные эколаборатории Подмосковья совершили за месяц более 90 выездов
31 января 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 90 выездов для исследования качества атмосферного воздуха, воды, а также уровня шума совершили в январе в Московской области мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга», сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«По итогам выездов было направлено 16 уведомлений о необходимости принять мере и организовать работы по недопущению негативного воздействия на окружающую среду», — отмечается в сообщении.
Выезды мобильных экологических лабораторий в Московской области проводятся по заявкам управления государственного эконадзора, а также по обращению жителей. Кроме того, в регионе действует стационарные посты контроля качества атмосферного воздуха. Они размещены в 322 точках.

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#московская область
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