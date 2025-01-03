Разработка предприятия в Химках обеспечила успешный пуск космического аппарата

Фото: администрация г.о. Химки
Разработки НПО «Энергомаш» в подмосковных Химках обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», проведенный специалистами Роскосмоса с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №5.
Работники предприятия провели огромную работу по разработке ракетных двигателей первой и второй ступени РД-107/108. Также создан двигатель третьей степени РД0124.
Пуск прошел на одной из площадок Байконура. Ракетные двигатели отработали штатно.
Космический аппарат «Ресурс-П» обновляет карты, обеспечивает хозяйственную деятельность Минприроды РФ, а также МЧС, Росгидромета и Росрыболовства. Помогает получить данные по контролю и охране окружающей среды.
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Пуск прошел на одной из площадок Байконура. Ракетные двигатели отработали штатно.
Космический аппарат «Ресурс-П» обновляет карты, обеспечивает хозяйственную деятельность Минприроды РФ, а также МЧС, Росгидромета и Росрыболовства. Помогает получить данные по контролю и охране окружающей среды.
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Никита Кротов