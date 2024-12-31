«Роскосмос» представил космический снимок накрывшего Москву циклона

Фото: Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
Госкорпорация «Роскосмос» представила космический снимок циклона, накрывшего Москву снегопадом 31 декабря. Фотография опубликована в официальном Telegram-канале организации.
Во вторник столицу накрыл снегопад. Снимок циклона сняли российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
Утром 31 декабря в Москве начался сильный снегопад. По прогнозу столичного комплекса городского хозяйства, осадки могут сохраниться до 16:00 вторника.
По данным сервиса «Яндекс.погода» в настоящее время в Москве столбики термометров показывают 0℃. В 12 часов ночи 1 января температура снизится до -2℃. В среду также ожидается снегопад и температура до -3℃.
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Утром 31 декабря в Москве начался сильный снегопад. По прогнозу столичного комплекса городского хозяйства, осадки могут сохраниться до 16:00 вторника.
По данным сервиса «Яндекс.погода» в настоящее время в Москве столбики термометров показывают 0℃. В 12 часов ночи 1 января температура снизится до -2℃. В среду также ожидается снегопад и температура до -3℃.
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Анастасия Чинкова