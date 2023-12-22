Сомнолог Кудинов заявил о смертельной опасности нетрезвого засыпания

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Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что опасно засыпать в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может спровоцировать инфаркт или инсульт.
«Из-за алкоголя у гражданина будут возникать остановки дыхания во сне! Этанол расслабляет мышцы, в том числе, и диафрагму, из-за чего человек на некоторое время перестает дышать. <…> Возникающий дефицит кислорода приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти во сне. <…> Пьяным спать ложиться нельзя! Можете не проснуться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.
Он отметил, что во избежание негативных последствий для здоровья и жизни алкоголь необходимо употреблять не ранее, чем за четыре часа до сна. Особенно осторожными в этом плане надо быть людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также тем, кто страдает от ожирения.
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