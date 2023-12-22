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Сомнолог Кудинов заявил о смертельной опасности нетрезвого засыпания

22 декабря 2023, 20:08
Фото: istockphoto.com

Фото: istockphoto.com

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что опасно засыпать в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может спровоцировать инфаркт или инсульт.

«Из-за алкоголя у гражданина будут возникать остановки дыхания во сне! Этанол расслабляет мышцы, в том числе, и диафрагму, из-за чего человек на некоторое время перестает дышать. <…> Возникающий дефицит кислорода приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти во сне. <…> Пьяным спать ложиться нельзя! Можете не проснуться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Он отметил, что во избежание негативных последствий для здоровья и жизни алкоголь необходимо употреблять не ранее, чем за четыре часа до сна. Особенно осторожными в этом плане надо быть людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также тем, кто страдает от ожирения.

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#алкоголь
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#сомнолог
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#здоровье
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Актриса Дмитриева со студентами МХАТа показали сказку детям из онкодиспансера
22 декабря 2023, 20:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Актриса театра и кино Евгения Дмитриева и студенты школы-студии МХАТ устроили предновогодний праздник для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы впервые приехали к детям в онкодиспансер в качестве волонтёров. Хотя сейчас идёт сессия, мы за две репетиции собрали читку-игру «12 месяцев». Очень рады, что дети были вовлечены в наше мероприятие, несмотря на тяжесть болезни», – рассказала Дмитриева.
В детском отделении онкодиспансера – 60 коек и девять коек дневного стационара. Там лечатся пациенты с рождения до 18 лет с возможностью продолжения лечения до 21 года. Им проводят специальное лечение – как хирургическое, та и лекарственное, в том числе химиотерапию и лучевую терапию.

Как отметили в министерстве, лечение проводится по современным программам, с использованием всего арсенала доступных методов терапии.

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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Свыше 300 тысяч доз вакцины от трёх инфекций ввели в оборот в России
Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот
22 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/Alernon77

Свыше 367 тысяч доз вакцины от трёх опасных инфекций – кори, краснухи и паротита – введены в гражданский оборот. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
Он отметил, что трёхкомпонентная вакцина успешно прошла государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора. Компания «Нацимбио» 22 декабря приступила к поставке препарата из своего подмосковного распределительного центра в другие регионы России.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в России наблюдается дефицит вакцин в 12 регионах. Основной причиной этому стал активный приток трудовых мигрантов из СНГ и беженцев с Украины.

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#вакцина
#инфекция
#россия
#препараты
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После капитального ремонта открыли пять медицинских учреждений в Подмосковье
22 декабря 2023, 16:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье после капитального ремонта сегодня открыли сразу 5 медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Обновленные медицинские учреждения были открыты в Кашире, Наро-Фоминске, Истре, Подольске и Жуковском.

«В этом году обновили более 160 учреждений.<…> Также запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка» - приводим поликлиники к единому стандарту. В прошлом году «перезагрузку» прошли 50 медучреждений, в этом – 100, а также дополнительно - 30 стоматологий. Мы знаем, насколько каждый объект здрава важен и необходим жителям Подмосковья, поэтому стараемся уделять внимание не только новым, но и действующим учреждениям. Наша задача – сделать так, чтобы все поликлиники, амбулатории, стационары соответствовали современным стандартам и ожиданиям людей<…> », - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что на 2024 год уже запланировали модернизацию 120 объектов и капитальный ремонт 30 объектов социальной инфрастурктуры.

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Врач Нилова: Отёки лодыжек могут указывать на сердечную недостаточность
22 декабря 2023, 15:58

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Врач-кардиолог, специалист ультразвуковой диагностики клиники Тверского ГМУ Оксана Нилова перечислила признаки, которые могут указывать на сердечную недостаточность.
К ним она отнесла и отёки лодыжек.

«Порой среди специалистов не возникает насторожённости в отношении этих симптомов и ставятся неправильные диагнозы, или пациент задерживается, не получая должного обследования и лечения. Поэтому пациенты, которые имеют одышку, отёки, сердцебиение учащённое и повышенную утомляемость подлежат детальному обследованию», — заявила в беседе с RuNews24.ru Нилова.

Она напомнила, что причинами заболевания являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, а также кардиомиопатия, пороки сердца. При этом, сама артериальная гипертония встречается довольно часто, отметила специалист.

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#заболевания
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Закусывать или запивать? Врач раскрыл главное правило застолья
Врач Кондрахин объяснил, почему нужно закусывать и запивать алкоголь
22 декабря 2023, 15:45

Фото: IStock/Liudmila Chernetska

Новый год – главный праздник всей страны, который редко обходится без алкоголя. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в эфире «Радио 1», что лучше: запивать или закусывать напитки для взрослых.
По словам специалиста, любая доза алкоголя негативно влияет на организм. Но печальных последствий можно избежать, если его заедать и запивать.
«Правильнее — и закусывать и запивать одинаково. Когда мы закусываем, количество жидкости распределяется в пище, из-за чего часть алкоголя не попадает сразу в желудок, то есть нет сразу удара на организм. Единственное, что при закусывании еда впитывает в себя все токсины, но потом, при расщеплении, часть их всё равно отдаёт, из-за этого начинается второй раунд через некоторое время. Если мы запиваем водой, то разбавляем алкоголь, но уже в желудке. Смысл примерно одинаковый», — сказал специалист.
Врач напомнил, что спирт обезвоживает организм, поэтому во время застолья обязательно нужно делать перерыв на стакан воды. Сладкие напитки никакой пользы не принесут, уверяет Кондрахин, они лишь принесут дополнительную нагрузку на печень из-за большого содержания глюкозы.

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#алкоголь
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#спирт
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Педиатр Жильцов рассказал, как правильно гулять с детьми во время болезни
22 декабря 2023, 15:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Педиатр НИКИ детства Антон Жильцов рассказал как гулять с болеющим ребенком зимой. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что в первую очередь нужно оценить общее состояние и самочувствие ребенка , а также обязательно проконсультироваться с педиатром.

«Абсолютно точно нельзя гулять в остром периоде заболевания, когда у ребенка высокая температура, озноб, тошнота, рвота, жидкий стул или слабость. Такая прогулка не принесет облегчения, а наоборот усугубит состояние. В таких ситуациях рекомендуется постельный режим, покой, частое проветривание помещения и увлажнение воздуха. Прогулка на морозе противопоказана и при синдроме бронхиальной обструкции – она только усилит кашель», — поделился педиатр Антон Жильцов.

Кроме этого, он добавил, что не стоит находиться с болеющим ребенком на улице более 30 минут, так как это может стать причиной повторного заболевания.

Стоит отметить, что первые прогулки после болезни должна длиться в среднем 15-20 минут и стоит убрать на это время подвижные игры, заменив их познавательными прогулками в парке.

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#дети
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Врач Тен заявила о важности подготовки новогодней аптечки
22 декабря 2023, 14:09

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Зарема Тен рекомендовала заранее подготовить аптечку перед новогодними праздниками.
В этой новогодней аптечке, по словам врача, обязательно должны быть сорбенты и средства от изжоги.

«Аптечку на новогодние праздники лучше собрать заранее, в ней обязательно должны быть средства от изжоги и ферментные препараты, чтобы помочь работе поджелудочной железы. Пригодятся и препараты для снятия спазмов кишечника и желчевыводящих путей. При подозрении на отравление и появлении тошноты, рвоты или диареи в доступе всегда должны быть препараты-энтеросорбенты», – отметила в беседе с АГН «Москва» Тен.

Кроме того, врач посоветовала подготовить антигистаминные средства, которые могут помочь в случае аллергии на некоторые продукты.

А врач и телеведущая Елена Малышева рекомендовала к Новому году купить манго. Как передаёт utro.ru, этот фрукт содержит много антиоксидантов, которые позитивно влияют на состояние организма человека. Также манго способствует лучшей работе ЖКТ.

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#отравление
#продукты
#врач
#праздники
#препараты
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Клинический фармаколог объяснил, кого коснётся дефицит антибиотика с джозамицином
Доктор Эдигер объяснил, почему антибиотик с джозамицином будет сложно заменить
22 декабря 2023, 13:15

Фото: IStock/okskaz

Остатков антибиотика, в составе которого есть действующее вещество джозамицин, в медицинских организациях хватит примерно на полгода. Об этом заявили в министерстве здравоохранения России.
По словам клинического фармаколога, члена высшего совета «Сильной России» Александра Эдигера, в России есть аналоги с сопоставимыми параметрами, однако антибиотик с джозамицином будет сложно заменить из-за его «выдающихся параметров». Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Начиная с момента выхода в медицинскую практику антибиотик с джозамицином отличался выдающимися параметрами. В определённых случаях он был практически незаменим, это касалось микоплазмы, уреаплазмы, хламидий. Более того, у него была возможность терапевтического манёвра, его можно было назначать в разных режимах в зависимости от инфекции. И несмотря на то, что после него вышло много антибиотиков с сопоставимыми параметрами, джозамицин был хорош своим таргетным эффектом, то есть у него была прекрасная целенаправленность», — отметил специалист.
Популярный японский антибиотик выводят с российского рынка
Популярный японский антибиотик выводят с российского рынка
Фармаколог назвал ситуацию с выходом из российского рынка организации, которая поставляла в страну препарат, «отвратительным политическим ходом». Он отметил, что России нужно развивать лекарственный суверенитет.
«Есть понятие лекарственного суверенитета. Если мы будем зависеть от внешних поставщиков, будем находиться в ситуации, когда нужно что-то придумывать, заменять или комбинировать – эта ситуация для страны невозможна, неприемлема и должна быть как можно быстрее устранена», — добавил собеседник.
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#антибиотики
#россия
#лекарства
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В Минздраве РФ рассказали, на сколько хватит остатков антибиотика с джозамицином
Минздрав: остатка антибиотика с джозамицином в РФ хватит примерно на полгода
22 декабря 2023, 13:05

Фото: iStock/SweetBunFactory

В России остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в больницах хватит примерно на полгода, однако его можно заменить на препараты азитромицин и кларитромицин, дефицита которых на российском рынке нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Минздрава.
«По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца», - говорится в сообщении.

В последний раз препарат Вильпрафен на основе джозамицина поставлялся в российские аптеки в 2021 году. Однако в ведомстве уточнили, что лекарственные препараты с действующим веществом джозамицин можно заменить на лекарственные препараты с международным названием азитромицин и кларитромицин. Их дефицита на российском рынке нет.

Сейчас препараты на основе азитромицина покрывают более годовой потребности среди потребителей, на основе кларитромицина - 8-месячную потребность, заключили в Минздраве.

Напомним, японская фармацевтическая компания решила снять производство антибиотика Вильпрафен в России. Почему было принято такое решение, фармкорпорация не пояснила.

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