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Разрушенное здание в Макеевке почти восстановлено

10 сентября 2024, 13:10
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В рамках программы шефской помощи, специалисты Фонда капитального ремонта Московской области завершают восстановление двух квартир в пятиэтажном жилом доме в Макеевке, которые пострадали от удара вражеского беспилотника. Работы проводятся под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На сегодняшний день основные этапы реставрации уже пройдены. Рабочие восстановили наружную стену между вторым и третьим этажами, укрепили оконные проёмы второго этажа, оштукатурили внутренние стены и потолки в обеих квартирах, а также заменили входные двери на кухне. Сейчас готовность составляет 90 %, осталось только уложить напольное покрытие и наклеить обои. Планируется закончить все работы до 15 сентября.

«Поддержка пострадавших от разрушений мирных жителей — важная часть нашей работы. Мы оперативно взялись за восстановление квартир в Макеевке, и уже на финишной прямой. Специалисты делают всё возможное, чтобы семьи могли как можно скорее вернуться в свои дома». — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский



В процессе восстановления задействована бригада из четырех рабочих, которые активно трудятся над завершением ремонта к середине сентября. Восстановление поврежденных квартир подчеркивает приверженность Московской области поддержке пострадавших регионов и их жителей.

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#реконструкция
#подмосковье
#подмосковные стройки
#московская область
В Подмосковном Ступино откроется новый памп-трек
10 сентября 2024, 13:31

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В городском округе Ступино в рамках реконструкции ​парка имени Николая Островского планируется ​создание памп-трека, ​сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ожидается, что новый спортивный объект будет открыт уже весной 2025 года.

Это будет небольшая велотрасса с препятствиями неровностями рельефа. Конструкция подойдёт для катания на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Площадка будет состоять из модулей в форме полуволн, соединённых между собой.

В дальнейшем здесь смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и юные жители округа.

Все работы по обустройству спортивного объекта контролируются Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Повышение качества и комфорта городской среды в регионе является приоритетной задачей для этого ведомства.

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На Украине появятся «языковые патрули» для преследования русскоговорящих граждан
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив анонсировал появление «языковых патрулей»
10 сентября 2024, 13:14

Фото: iStock/Professor25

Мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о скором появлении «языковых патрулей». Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
По его словам, в городе стало намного больше русского языка, что якобы является большой проблемой для всей страны.

Данный вопрос, как отметил Марцинкив, он успел обсудить с языковым омбудсменом Тарасом Кременем, который посетил регион 10 сентября.

Мэр сообщил, что поделится подробностями нововведения в ближайшее время.

Напомним, что ещё в феврале власти Ивано-Франковской области утвердили программу функционирования украинского языка как государственного во всех областях общественной жизни.

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#регион
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В Telegram зафиксирован масштабный сбой
10 сентября 2024, 13:04

Фото: iStock/Penderev

Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку фото и видео, также не загружаются сообщения и комментарии. Об этом сообщает RT.
По данным пользователей Telegram, у многих сейчас медленно загружаются фотографии, некоторым не приходят сообщения, при этом у части людей приложение вообще не открывается. Причины такого масштабного сбоя пока неизвестны.

21 августа, пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Сбои наблюдаются с 14:00 по московскому времени, это подтверждают различные сервисы. Тогда не работали ни мобильная, ни компьютерная версии мессенджера. У пользователей не загружались сообщения и каналы.

Cбои также были замечены в работе веб-версии WhatsApp. Кроме того, массовые сбои фиксировались у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.

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#telegram
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В Нижнем Новгороде задержан комик Дмитрий Гаврилов
10 сентября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/nantonov

На 8 сентября в клубе в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт стендап-комика Дмитрия Гаврилова. Однако перед выступлением артиста задержали правоохранители.
На него был составлен административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ). Суд назначил исполнителю 13 суток административного ареста. Поводом к задержанию Гаврилова и привлечению его к ответственности послужили его старые выступления во время пребывания в Тбилиси. Тогда комик позволил себе достаточно вольные высказывания о представителях Вооружённых сил РФ и вообще о гражданах России.

После задержания Гаврилова в сети появилось видео, где он «признаёт свою ошибку». Артист сознаётся, что допускал оскорбительные высказывания в адрес российских военных и своих сограждан, просит прощения и выражает надежду, что не нанёс никому сильной обиды. Он также утверждает, что с тех пор полностью поменял свою позицию.

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«Поцелуйная отметка и вампиризм»: Стилист рассказала о трендах осеннего макияжа
Стилист Палюткина: размазанный, неряшливый макияж — тренд осени
10 сентября 2024, 12:52

Фото: iStock/Nadiia Borovenko

10 сентября считается Международным днем макияжа. Праздник был придуман в 2016 году для того, чтобы приобщить людей к экспериментам и выражению своей индивидуальности.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о необычных осенних трендах макияжа, акцентировав внимание на глазах и губах.

«Один из трендов: мазать губы тональным кремом. Это возвращает к 2007-2010 годам, однако наносить так же смачно, как тогда, не стоит. Можно использовать, например, консилер, потом немного прибить его спонжиком, обвести контур губ карандашом, растушевать и нанести блеск», — поделилась стилист.

Она добавила, что также существует мода на «поцелуйную отметку».

«Некий блюр на губах: вы поцеловались, и как будто остались поцелуйные отметки. Они размытые, заблюренные, словно никто не догадался, что вы только что целовались с любовью всей вашей жизни. Красноватый оттенок можно растушевать при помощи любой техники», — сказала эксперт.

По словам стилиста, не менее популярны перламутровые губы.

Говоря о макияже глаз, Кристина Палюткина отметила несколько тенденций:

  • тени-тату — макияж для ленивых: наносится бумажечка с тату на глаза, снимается, и получается идеальный макияж для век с разными оттенками, рисунками. Можно выбрать что-то однотонное.
  • поплывший смоки айс: как будто вы забыли после вечеринки смыть макияж, проснулись утром, а у вас он слегка размазался. Получается неряшливый смоки. Здесь нет идеальной растушёвки.
  • легкая розовинка во внутренних уголках глаз: окунуть палец в тени и нанести их на уголок глаз. Это легко, красиво и необычно — своеобразный вампиризм.

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#стиль
#осень
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В Подольске стартовала подготовка к строительству корпуса школы №29
10 сентября 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Начался подготовительный этап работ по возведению пристройки к школе №29 имени П.И. Забродина в Подольске, ввести новое здание в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В корпусе могут учиться 200 человек. Общая площадь пристройки будет составлять 4,2 тыс. квадратных метров. В корпусе разместятся учебные классы, библиотечно-информационный центр, свой спортзал, медпункт и офисная зона для преподавателей. На прилегающей территории установят спортивные и игровые площадки, а также обустроят локацию для проведения общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.
В рамках проекта предусмотрено также обновление основного здания школы, построенного в 1980 году. Эти работы тоже должны быть завершены в 2025 году.

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#минстройкомплекс мо
#школа
#строительство
#подольск
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25 сентября пройдет Международный бизнес-форум недвижимости
10 сентября 2024, 12:49

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8-й Международный бизнес-форум по недвижимости пройдёт 25 сентября на площадке конгресс-центра отеля «Космос Прибалтийская», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Участники обсудят актуальные проблемы строительной отрасли, такие как импортозамещение, господдержка, инвестиционная привлекательность регионов, развитие сельских территорий и землеустройство.

Деловая программа форума будет состоять из пяти блоков: «Клуб девелоперов», «Клуб инвесторов», «Клуб экспертов», «Правовой клуб» и «Международный клуб».

Также на форуме рассмотрят вопросы правовой и налоговой поддержки бизнеса, законодательные решения для поддержки инвестиционно-строительной и земельно-имущественной сфер, а также текущую практику в процедурах банкротства и судебной экспертизе.

Один из ключевых вопросов форума — промышленное строительство и развитие индустриальных парков.

Департамент экономического сотрудничества МИД РФ примет участие в формировании повестки международного сотрудничества и привлечёт участников из стран ЕАЭС, БРИКС, Ближнего Востока, Африки и Турции.

В рамках форума также пройдёт выставка, где регионы представят успешные практики и предложения для инвесторов по созданию индустриальных парков, проектов комплексного развития территорий, объектов рекреации, опорных пунктов и энергетической инфраструктуры. Также состоится награждение Национальной премией за заслуги в области сопровождения и содействия развитию строительной сферы.

Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

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#мероприятия
#подмосковье
#московская область
#бизнес
#форум
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В Подмосковье начали чаще опрокидываться машины
10 сентября 2024, 12:25

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Общее количество ДТП в Московской области за восемь месяцев текущего года снизилось на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом число аварий с опрокидыванием транспорта резко выросло, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«Самыми частыми видами ДТП остаются столкновения, наезды на пешеходов вне переходов и опрокидывания транспортных средств, в том числе с участием мотоциклистов. Отмечу, что число опрокидываний увеличилось почти в два раза. Возросла также тяжесть последствий таких аварий», — сказал зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что количество погибших в ДТП в Подмосковье с января по август этого года на четыре процента меньше, чем за первые восемь месяцев 2023 года, число раненых снизилось на шесть процентов.

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#подмосковье
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В Московской области благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенки
10 сентября 2024, 12:16

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Коломне ведутся работы по благоустройству зоны отдыха на берегу реки Коломенки рядом с Кремлём, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В прошлом году мы приступили к масштабным работам по благоустройству в Коломне. На этот раз занимаемся обустройством набережной Коломенки.Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект охватывает территорию, ограниченную рекой Коломенка с юго-востока, мостом на улице Октябрьской Революции с севера, а также северо-западную и западную части, прилегающие к индивидуальной жилой застройке на улице Большая Запрудная. Общая площадь работ составляет около 5,31 гектара.

Пространство расположено недалеко от исторического центра города и представляет собой участок с нетронутой природой. Основная цель проекта — создание комфортной и безопасной зоны на набережной реки Коломенки, которая будет интересна различным группам населения и учтёт их потребности.

Планируется обустройство активной зоны отдыха. На берегу реки будут оборудованы пляж и парковка. Также предполагается расширение существующей площадки для пляжного волейбола. Она превратится в единую площадку с пятью полями, огороженную сеткой для обеспечения безопасности посетителей парка.

Сейчас на территории проводятся работы по установке пирсов, деревянного настила, малых архитектурных форм и высадке прибрежной растительности. Кроме того, устанавливаются опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Завершение работ запланировано на осень текущего года.

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#благоустройство
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