Разрушенное здание в Макеевке почти восстановлено

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках программы шефской помощи, специалисты Фонда капитального ремонта Московской области завершают восстановление двух квартир в пятиэтажном жилом доме в Макеевке, которые пострадали от удара вражеского беспилотника. Работы проводятся под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На сегодняшний день основные этапы реставрации уже пройдены. Рабочие восстановили наружную стену между вторым и третьим этажами, укрепили оконные проёмы второго этажа, оштукатурили внутренние стены и потолки в обеих квартирах, а также заменили входные двери на кухне. Сейчас готовность составляет 90 %, осталось только уложить напольное покрытие и наклеить обои. Планируется закончить все работы до 15 сентября.
«Поддержка пострадавших от разрушений мирных жителей — важная часть нашей работы. Мы оперативно взялись за восстановление квартир в Макеевке, и уже на финишной прямой. Специалисты делают всё возможное, чтобы семьи могли как можно скорее вернуться в свои дома». — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский
Читайте также:
В Подольске стартовала подготовка к строительству корпуса школы №29
В Шатуре снесли жилой дом, построенный почти 100 лет назад
Строительная готовность школы в Зарайске на 825 учеников превысила 30%
Дайана Хусинова