Умер игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН

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В Бишкеке скончался известный игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. Ему было 44 гола, сообщили журналистам его близкие, передает РИА Новости.
«Да, он умер. Очень хороший был человек. Всегда всем помогал», — подтвердил один из его друзей.По данным киргизских СМИ, причиной смерти стала травма головы, полученная в результате несчастного случая.
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