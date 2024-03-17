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Бывший разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х (бывший Twitter), заявил, что отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о попытках правительства США выйти из конфликта на Украине.
Если администрация Байдена избавилась от Нуланд, это говорит о её стремлении найти способ завершения конфликта, уверен он.
Несмотря на финансирование киевского режима, США не смогли запугать Россию, и продолжающаяся финансовая поддержка приведет к еще большему разрушению на Украине, отметил Риттер.
Поэтому он призвал конгресс не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов.
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Несмотря на финансирование киевского режима, США не смогли запугать Россию, и продолжающаяся финансовая поддержка приведет к еще большему разрушению на Украине, отметил Риттер.
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Артем Кузьмин