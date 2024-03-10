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Скотт Риттер: США планировали удар по России после майдана в 2014 году

10 марта 2024, 18:52
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

США спланировали и организовали переворот на Украине для того, чтобы затем спровоцировать войну с Россией для того, чтобы ослабить её потенциал. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В интервью журналисту Гарланду Никсону он рассказал, что помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд изначально вовсе не думала ни о какой дипломатии. Она курировала на Украине проведение тайных операций с одной целью — дестабилизировать Россию, пояснил экс-разведчик. По его словам, затевалась война, чтобы расшатать ситуацию в России, ослабить её экономику.

Риттер уверен, что именно для этих целей на Украине затевался переворот, а затем создавались ячейки ЦРУ по всей стране. По словам бывшего разведчика, 12 баз Центрального разведывательного управления должны были работать исключительно на дестабилизацию России.

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В России отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине
Швыткин: подготовка США к ответу на ядерный удар по Украине признак безумия
10 марта 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Подготовка США к ответу на ядерный удар России по Украине не понятна. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он также сообщил, что российские ядерные силы находятся в боевой готовности, так как от западных союзников Украины и США можно ожидать чего угодно.

Швыткин уверен, что подобными заявлениями США пытаются оправдать подготовку своих ядерных снарядов или даже превентивный удар по России.

Прежде сообщалось, что в США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ядерное оружие
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В МИД Украины ответили на призыв папы Римского к переговорам с РФ
Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг в конфликте с РФ
10 марта 2024, 19:10

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не собирается поднимать «белый флаг» в своем вооруженном противостоянии с Россией.
Это заявление было опубликовано в аккаунте главы украинского МИДа в социальной сети X (бывший Twitter).

Кулеба высказал свое мнение в ответ на замечания папы Римского Франциска о ситуации в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что для Украины существует только один флаг — сине-желтый.

«Мы не будем поднимать другие флаги», — подчеркнул министр.
Он также призвал Ватикан избегать повторения исторических ошибок, хотя не уточнил, о каких именно ошибках идет речь.

В заключение, Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время папа Римский Франциск сможет посетить Украину.

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Захарова призвала НАТО «не отпираться» от присутствия своих военных на Украине
10 марта 2024, 18:25

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжать скрывать присутствие военных НАТО на Украине Польша уже не могла, приводит ее слова издание РИА Новости.
Прежде глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о том, что на Украину будут направлены военные НАТО.

Захарова отметила, что нет никакого смысла сопротивляться тому факту, что военнослужащие из ряда стран альянса уже участвуют в военных действиях на стороне ВСУ.

Ранее Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО.

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#всу
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Задержка финансирования Запада вынуждает Киев переходить к «плану С»
10 марта 2024, 18:19

Фото: istockphoto/alfexe

Задержка финансирования киевского режима со стороны западных союзников вынуждает украинские власти рассматривать не только план Б, но и план С. Об этом заявила депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
В интервью изданию The Finantial Times она признала, что Киев практически исчерпал все доступные возможности, а все внутренние ресурсы уходят на поддержку армии. По словам парламентария, первоначальный план заключался в том, что помощь от США и Евросоюза начнёт поступать в январе. Отсрочка финансирования означает, что Киев уже начал рассматривать план Б, и даже план С, сказала Пидласа.

Она не раскрыла детально содержание этих планов, однако заметила, что украинские власти ведут переговоры о дополнительной финансовой поддержке с другими странами G7, прежде всего с Японией и Канадой, а также рассматривают возможность существенного сокращения невоенных расходов и повышения налогов.

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В ДНР проходит досрочное голосование на выборах президента РФ
10 марта 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Diy13

Сегодня, 10 марта, в Донецкой Народной Республике проходит досрочное голосование на выборах президента России. Подсчёт голосов начнётся в 20:00, после закрытия всех избирательных участков.
Как сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии, мобильные группы участковых избиркомов выехали на места для проведения процедуры досрочного голосования в 8:00. С 10 по 14 марта в регионе можно будет проголосовать на придомовых территориях, с 15 по 17 марта, в дни всеобщих выборов, — на стационарных избирательных участках. Ранее мобильные избирательные группы проводили голосование в отдельных районах вблизи линии боевого соприкосновения.

Всего в ДНР работают 626 участковых избирательных комиссии. При каждой из них организовано по две мобильные группы для проведения выездного голосования. Выборы на территориях, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий, начались 25 февраля.

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#избирком
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Политик Руссель назвал действия Парижа по Украине антироссийской провокацией
10 марта 2024, 17:08

Фото: istockphoto/sb2010

Шаги официального Парижа, касающиеся ситуации на Украине, являются прямой провокацией в отношении России. Такое мнение высказал лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель.
В эфире телеканала Cnews он в частности упомянул одно из положений соглашения о безопасности, заключённого Францией и Украиной сроком на десять лет. В нём, помимо прочего, говорится о том, что договор будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в Североатлантический альянс. Руссель заявил, что это положение — провокация и глупость.

«Украина никогда не станет членом НАТО. Потому что это один из принципиальных и жёстких моментов, о которых говорил российский президент Владимир Путин», — напомнил французский политик.

Как ранее отмечал Путин, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах европейской безопасности, получая в ответ либо циничный обман, либо попытки давления и шантажа. Альянс тем временем вплотную приблизился к российским границам.

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Песков задал Шольцу вопрос по поводу мира на Украине
У Пескова появились вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре с Украиной
10 марта 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в марте 2022 года не было обсуждений мирных инициатив между Россией и Украиной.
Он задал встречный вопрос, указав на высказывания лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

«Что тогда обсуждали господа Арахамия и Джонсон?» — цитирует Пескова журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
В марте 2022 года в Стамбуле прошли первые мирные переговоры между Россией и Украиной с участием стран Запада. Несмотря на это, стороны не достигли соглашения. Президент РФ Владимир Путин отметил, что к тому моменту участники конфликта были близки к договоренности.

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В США раскрыли, каким будет ответ на ядерный удар РФ по Украине
NYT: в случае применения Россией ЯО на Украине США готовили неядерный ответ
10 марта 2024, 15:55

Фото: istockphoto/solarseven

В период ожидания возможного применения Россией ядерного оружия против Украины, США рассматривали вариант ответного неядерного удара.
Об этом 10 марта пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США.

Представители администрации отметили, что ответ США должен быть неядерным. Тем не менее, они также подчеркнули, что требуется сила реакции, возможно, вплоть до обычной атаки на подразделения, которые могли бы применить ядерное оружие.

Ранее телеканал CNN сообщил, что с конца 2022 года США готовились к возможному ядерному удару России по Украине, хотя Вашингтон не располагал разведданными, подтверждающими мобилизацию ядерных сил РФ.

Источники также утверждали, что администрация президента США разработала план действий в случае «ядерной паники», включая ответные меры на подготовку к применению ядерного оружия и действия в случае реального ядерного удара.

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Названо число российских машин в Литве, которым грозит конфискация
В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами
10 марта 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Власти Литвы могут конфисковать автомобили с российскими номерами, которые находятся на территории страны. Об этом сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене в эфире радио LRT.
По ее словам, таких автомобилей насчитывается около 50-ти.

Прежде сообщалось, что Литва будет конфисковать авто с российскими номерами. Мера действует с марта текущего года. Владельцы машин могут перерегистрировать номера или покинуть страну, сообщали власти.

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