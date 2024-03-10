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США спланировали и организовали переворот на Украине для того, чтобы затем спровоцировать войну с Россией для того, чтобы ослабить её потенциал. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер уверен, что именно для этих целей на Украине затевался переворот, а затем создавались ячейки ЦРУ по всей стране. По словам бывшего разведчика, 12 баз Центрального разведывательного управления должны были работать исключительно на дестабилизацию России.
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Александр Бойцов