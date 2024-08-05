Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские

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Российские разведчики-нелегалы Артём и Анна Дульцевы поблагодарили президента России Владимира Путина за осуществлённый обмен заключёнными, а также рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские.
Они рассказали в эфире телеканала «Россия 1», что сразу же по прибытии на родину рассказали детям об их происхождении и о том, что их фамилия на самом деле Дульцевы. Дочь Софи начала чуть-чуть плакать, а сын Даня отнёсся к информации спокойно, но положительно.
Также отмечается, что дети Дульцевых, родным языком которых является аргентинский, уже выучили первые слова на русском языке.
Кроме того, Анна рассказала об угрозах в адрес их семьи. По её словам, власти Аргентины хотели забрать детей и отдать их в приёмную семью. При этом спецслужбы Словении старались делать так, чтобы сохранить семью Дульцевых.
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Также отмечается, что дети Дульцевых, родным языком которых является аргентинский, уже выучили первые слова на русском языке.
Кроме того, Анна рассказала об угрозах в адрес их семьи. По её словам, власти Аргентины хотели забрать детей и отдать их в приёмную семью. При этом спецслужбы Словении старались делать так, чтобы сохранить семью Дульцевых.
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Анастасия Чинкова