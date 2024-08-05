Посол России озвучил число россиян в тюрьмах США

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В тюрьмах США в настоящее время содержатся 62 гражданина России. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что в американских тюрьмах содержатся 62 россиянина, которых похитили в третьих странах, а потом вывезли на территорию Штатов.
По словам Антонова, власти США склоняют россиян к признанию своей вину и сотрудничеству с Федеральным бюро расследований (ФБР). За это им предлагают уменьшить срок заключения.
Посол заявил, что не осуждает россиян, которые согласились на сотрудничество с американскими спецслужбами, поскольку одно дело – выдвигать громкие лозунги в адрес этих людей, а другое – пробыть хотя бы день в тюрьме.
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По словам Антонова, власти США склоняют россиян к признанию своей вину и сотрудничеству с Федеральным бюро расследований (ФБР). За это им предлагают уменьшить срок заключения.
Посол заявил, что не осуждает россиян, которые согласились на сотрудничество с американскими спецслужбами, поскольку одно дело – выдвигать громкие лозунги в адрес этих людей, а другое – пробыть хотя бы день в тюрьме.
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Анастасия Чинкова