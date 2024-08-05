Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что точка в работе по обмену Россией и США заключенными не поставлена. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, маловероятно, что сделки такого рода за оставшиеся полгода пребывания у власти нынешнего президента США Джо Байдена состоятся.
1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что в рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком.
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«Работа по вызволению россиян из американских тюрем продолжается. Могу вам однозначно сказать, что с учетом указаний и стремлений, намерений нашего президента говорить об обратном просто не получается», — отметил он.
1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что в рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком.
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Дарья Осипова