Разведку США обвинили в запугивании ЕС «малоизвестной угрозой» из России

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Американская разведка предупредила своих европейских союзников об угрозе, исходящей со стороны России, о которой имеется мало информации, сообщает газета New York Times.
По данным издания, агенты разведки США провели несколько спешных брифингов для членов НАТО и стран Азии, где обсуждали возможное размещение ядерного оружия в космосе со стороны России.
Отмечается, что чиновники из США признают, что у них недостаточно доверия к собственным оценкам вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.
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«Мнения американских разведслужб значительно разнятся относительно намерений президента Владимира Путина», — сообщает издание.
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Артем Кузьмин