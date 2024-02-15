Военэкперт Подберёзкин заявил о возможности размещения ядерного оружия в космосе

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил о том, что разместить ядерное оружие в космосе можно, однако в этом нет никакой необходимости.
Кроме того, эксперт напомнил о Конвенции о неразмещении ядерного оружия в космосе.
Ранее глава РАН Геннадий Красников сообщил, что учёные Российской академии наук принимают активное участие в разработке решений и сценариев относительно возможных будущих конфликтов.
А до этого немецкие археологи предполагали, что найденные в местах стоянок древних людей загадочные предметы служили для изготовления веревок. Как пишет научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, учёные сделали вывод, что многие неопознанные древние артефакты, которые считаются безделушками, на самом деле могут иметь конкретное техническое и практическое назначение.
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«Это возможно, только зачем? Те системы стратегических наступательных вооружений, которые сейчас появились, в частности гипероружие, идут через ближний и дальний космос. Любая баллистическая ракета выходит в ближний космос. Но речь о том, чтобы на космических объектах не размещать ударные космические ядерные вооружения», — прокомментировал в беседе с RT Подберёзкин.
А до этого немецкие археологи предполагали, что найденные в местах стоянок древних людей загадочные предметы служили для изготовления веревок. Как пишет научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, учёные сделали вывод, что многие неопознанные древние артефакты, которые считаются безделушками, на самом деле могут иметь конкретное техническое и практическое назначение.
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Мелисса Тимофеева