В Раде выступили за возвращение ядерного оружия Украине

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко считает, что стране необходимо вернуть ядерное оружие.
По его словам, Украине необходимо вернуть ядерное оружие.
Оружие космического базирования, которое, по мнению властей США, создаёт Россия, может представлять устройство, работающее на ядерной энергии, а не ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что космическая угроза, которая якобы может поступить от России в космическом пространстве, является не ядерной боеголовкой, а мощным устройством, которое будет глушить спутники.
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«И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что космическая угроза, которая якобы может поступить от России в космическом пространстве, является не ядерной боеголовкой, а мощным устройством, которое будет глушить спутники.
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Элина Позднякова