Развеян миф об обязательной разрядке аккумулятора

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Советы об обязательной полной разрядке и зарядке аккумуляторах в новых телефонах являются мифом, так как относятся к старому типу батарей. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, данные манипуляции нужно было проводить раньше, когда были популярны никель-металлгидридные аккумуляторы.
«Поэтому батареи не имеют эффекта памяти, их не надо тренировать, полностью заряжать и разряжать — это бессмысленное занятие. Большинство современной техники — смартфоны, планшеты, компьютеры — сами управляются с батареями. Вы можете заряжать их так, как вам удобно», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Того же мнения придерживается и генеральный менеджер Ippon Михаил Вазисов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что никель-металлгидридные аккумуляторы остались в прошлом, им на смену пришли литийионные и свинцовые батареи.
«Никель-металлгидридные аккумуляторы обладали эффектом памяти. Это значит, что, если вы разряжали мобильный телефон до конца, они заряжались немного меньше, потому что запоминали первоначальную емкость. Но технология устарела, и в «тренировке» аккумулятора нет никакой пользы, только вред», — рассказал Вазисов.Читайте также:
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