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Развеян миф об обязательной разрядке аккумулятора

Аналитик Муртазин: советы о разрядке аккумулятора относятся к старым батареям
Фото: iStock / juststock

Фото: iStock / juststock

Советы об обязательной полной разрядке и зарядке аккумуляторах в новых телефонах являются мифом, так как относятся к старому типу батарей. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, данные манипуляции нужно было проводить раньше, когда были популярны никель-металлгидридные аккумуляторы.
«Поэтому батареи не имеют эффекта памяти, их не надо тренировать, полностью заряжать и разряжать — это бессмысленное занятие. Большинство современной техники — смартфоны, планшеты, компьютеры — сами управляются с батареями. Вы можете заряжать их так, как вам удобно», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Того же мнения придерживается и генеральный менеджер Ippon Михаил Вазисов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что никель-металлгидридные аккумуляторы остались в прошлом, им на смену пришли литийионные и свинцовые батареи.
«Никель-металлгидридные аккумуляторы обладали эффектом памяти. Это значит, что, если вы разряжали мобильный телефон до конца, они заряжались немного меньше, потому что запоминали первоначальную емкость. Но технология устарела, и в «тренировке» аккумулятора нет никакой пользы, только вред», — рассказал Вазисов.
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В Госдуме назвали условие выхода на пенсию на 10 лет раньше
Депутат Нилов: родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию на 10 лет раньше
28 марта 2025, 16:39

Фото: iStock/Inside Creative House

Родители малолетних детей-инвалидов могут выйти на пенсию на 10 лет раньше при соблюдении определенных условий. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, подчеркнув, что родитель может рассчитывать на досрочную пенсию, если он воспитывал инвалида с детства до восьми лет.
«Для досрочного выхода на пенсию для отца ребенка требуется наличие стажа не менее 20 лет, для матери — 15 лет. При наличии стажа женщина сможет выйти на пенсию в 50 лет, мужчина — в 55 лет», — отмечает RT после беседы с депутатом.
В свою очередь профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, адвокат Марина Буянова оценила возможность покупки пенсионных баллов для повышения пенсии. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указала, что для таких целей данный механизм не подходит. По ее словам, выгоднее направить деньги (60 тысяч рублей — стоимость одного балла) на банковский вклад, так как это даст большую прибыль.
«Полагаю, что стоит покупать пенсионные баллы только тем, кому не хватает для преодоления минимального порога начисления пенсии (в 2025 г — 30 баллов). Во всех остальных случаях это не имеет никакого экономического смысла», — пояснила адвокат.
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«Татар-информ»: два пассажирских самолета Ту-214 готовят к выпуску в 2025 году
28 марта 2025, 16:26

Фото: iStock/rebius

Казанский авиационный завод готовит к выпуску два новых пассажирских самолета Ту-214 в 2025 году, сборка идет строго по графику, без отставаний. Об этом заявила пресс-служба госкорпорации «Ростех» в беседе с «Татар-информом», комментируя сообщения СМИ об отставании поставок из-за кадровых проблем и трудностей с подрядчиками.
«На данный момент нет ситуации, что какая-то авиакомпания законтрактовала Ту-214 и не может его дождаться. В 2025 году к поставке планируются два лайнера этого типа — оба самолета уйдут в эксплуатацию в коммерческие структуры в соответствии с графиком», — приводит издание заявление госкорпорации.
Отмечается, что в пакете жестких контрактов на данные самолеты к сегодняшнему дню подавляющее большинство приходятся на госзаказ, а также присутствует лизинговая организация.

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Милонову пришлось извиняться
Депутат Милонов извинился перед Погребняк за слова о выплатах женам-домохозяйкам
28 марта 2025, 16:24

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов извинился перед блогершей Марией Погребняк за свои слова по вопросу о выплатах женам-домохозяйкам. В беседе с NEWS.ru он заявил, что «она вроде нормальный человек», потому ей не следует обижаться на его реплику.
«Не знаю, чего Погребняк обиделась, честное слово. На меня постоянно кто-то в суд подает. <…> Совершенно не хотел ничем ее обидеть, но если ей кажется, что я ее чем-то обидел, то пусть не обижается. Я как мужчина, конечно, всегда готов сказать: «Мария, извините, если я вас чем-то обидел, точно не хотел обижать». Не хочу судиться. Я понимаю, что это ничем хорошим не закончится. Не хочу, чтобы она силы свои тратила», — поделился парламентарий.
Милонов добавил, что не до конца понимает, в чем заключается позиция Погребняк касательно идеи о выплатах домохозяйкам, так как отвечал лишь на вопросы журналистов, которые могли не передать ему всей информации. При этом депутат подчеркнул, что с идеей о выплатах женщинам-домохозяйкам он по-прежнему не согласен.
«Она хорошая женщина в том плане, что действительно многодетная мама, поэтому имеет право даже чуть более строго судить о мужчинах. И пускай, и нормально. Так что, если она действительно обиделась, передайте ей, чтобы не обижалась. Мне крайне неловко», — заключил он.
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«Потепление до +15»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается потепление до +15 градусов
28 марта 2025, 16:09

Фото: iStock/ValerijaP

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление до +15 градусов, без дождей. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее информации, в целом по региону температура в субботу и воскресенье будет колебаться от +11 до +16 градусов.
«В субботу и воскресенье в столичном регионе дождя не будет. Из-за того, что гребень антициклона усилится, его фронты отойдут на север и северо-запад, поэтому погода в регионе заметно улучшится. Атмосферное давление лишь слегка превысит норму», — поделилась метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако столь приятная погода ожидается далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области обещают сильные температурные качели. Как сообщает «Сiбдепо», в ночь на субботу местами ударят морозы до -15 градусов, а днем потеплеет вплоть до 16.
«В воскресенье ночь будет теплее, чем до этого: от 0 до -5 градусов, местами от -8 до -13 градусов. По северу местами ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом», — пишет издание.
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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев рассказал грустный случай о скончавшейся ясновидящей Корнеевой
Экстрасенс Рзаев: у меня не было времени встретиться с покойной Корнеевой
28 марта 2025, 15:53

Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Её мертвую, сидящую в кресле, обнаружил вернувшийся домой гражданский муж.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» рассказал грустный случай о скончавшейся Юлии Корнеевой.

«Лично с ней знакомы не были, то есть не встретились в жизни. Но был случай, я очень жалею, что она в свое время звонила на мой приемный номер, хотела связаться, кого-то привести ко мне. Но у меня, к сожалению, не было времени, я не принял ее», — поделился эзотерик.

Он добавил, что Корнеева была нестандартной женщиной и притягивала к себе внимание.

«Мне очень грустно стало, когда узнал о ее смерти. У нее нестандартный метод работы», — сказал Рзаев.

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