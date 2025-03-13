Треть смартфонов в РФ оказались поддельными

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Каждый третий смартфон, который продают в РФ, является подделкой, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследование Минпромторга.
Ведомство предложило ввести обязательную маркировку всей электроники, в том числе ввезенную по параллельному импорту,
системой «Честный знак» с 1 сентября 2025 года для борьбы с нелегальной продукцией.
Согласно нововведению, всем производителям, продавцам и импортерам техники придется регистрировать товары в единой информационной системе. Инициатива затронет 169 тысяч участников рынка, а затраты на ее реализацию в первые шесть лет составят более 42,779 млрд рублей, в том числе 18,377 млрд рублей налоговых отчислений.
Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 копеек.
Компании потратят на маркировку каждой единицы товара по 50 копеек.
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системой «Честный знак» с 1 сентября 2025 года для борьбы с нелегальной продукцией.
«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров», — обратили внимание в ведомстве.
Согласно нововведению, всем производителям, продавцам и импортерам техники придется регистрировать товары в единой информационной системе. Инициатива затронет 169 тысяч участников рынка, а затраты на ее реализацию в первые шесть лет составят более 42,779 млрд рублей, в том числе 18,377 млрд рублей налоговых отчислений.
Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 копеек.
Компании потратят на маркировку каждой единицы товара по 50 копеек.
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Ольга Енгалычева