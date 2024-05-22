Развеян основной миф о бультерьерах и бульдогах

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Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила о том, что информация о бойцовом предназначении таких пород собак, как бультерьеры и бульдоги, является мифом.
«Не бывает породы, все представители которой априори агрессивны. Даже если это так называемая бойцовая порода. Конечно, если бультерьера, стаффордширского терьера или американского бульдога дрессировать для боев, характер собаки изменится. Она будет агрессивной и опасной для окружающих», — разъяснила в беседе с NEWS.ru Татаренко.
Она отметила, что хоть такие породы и имеют сложный характер, при правильном воспитании они будут вести себя абсолютно нормально. При этом, по её словам, исправить уже сформированный хозяином агрессивный характер собаки практически невозможно.
Ранее Марина Татаренко говорила, что сложнее всего дрессировать собак охотничьих пород.
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