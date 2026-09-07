Биолог назвал даты «золотой осени» в Москве

07 сентября 2026, 05:46

Биолог Сафонов: Пик «золотой осени» начнется в Москве в конце сентября

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

«Золотая осень» в Москве начнётся во второй половине сентября. О том, когда наступит её пик, рассказал в беседе с РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.