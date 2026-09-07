Биолог назвал даты «золотой осени» в Москве
«Золотая осень» в Москве начнётся во второй половине сентября. О том, когда наступит её пик, рассказал в беседе с РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
По словам специалиста, массовое пожелтение листвы начнётся примерно с 15 сентября и продлится до 25-го. Главная причина изменения окраски – сокращение светового дня. Этот процесс уже запущен. Однако тёплая погода в начале месяца может немного замедлить наступление «золотой осени». Листья будут желтеть не так быстро, как было бы в более холодный период. Более того, их цвет первое время будет не слишком яркий, а листопад растянется.
Подобный сдвиг, по оценке учёного, составит не более одной-двух недель. Пик осенней красоты придётся на конец сентября и начало октября.
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