Развожаев показал кадры с места падения сбитой ракеты ATACMS в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожает показал кадры с места падения сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова в Севастополе. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
«После обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне — в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени», — написал он.
Он также напомнил, что было принято решение о повышении мер безопасности на время ликвидации суббоеприпасов и части сбитой ракеты. Уничтожаться боеприпасы будут на месте. Развожаев уточнил, что совместно со специалистами Водоканала выбрано место, где не проходят коммуникации, там выкопают яму, в ней и уничтожат остатки от ракеты.
Глава города также отметил, что из близлежащих домов были эвакуированы жильцы.
При этом части ракеты, которая упала на улице Симонка, отвезли на полигон для уничтожения. Жители уже вернулись в свои квартиры.
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Элина Позднякова