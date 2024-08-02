В Севастополе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект

Фото: iStock/e-crow
Суббоеприпасы ракеты ATACMS, сбитой в Севастополе,на проспекте Генерала Острякова, дорога частично оцеплена в районе дома 242, корпус 2, передает губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», – предупредил глава города.
Мэр сообщил, что специалисты определяют, можно ли будет снять часть ракет и вывезти их на полигон для утилизации. На месте работают сотрудники МЧС, пиротехники и оперативный штаб.
Ранее Развожаев сообщил, что российские войска отразили крупную атаку на Севастополь и поразили более четырех воздушных целей. В городе была объявлена баллистическая угроза.
Читайте также:
В российском городе объявили о баллистической угрозе
В Севастополе ликвидировали 15 беспилотников
В Севастополе объявили ракетную опасность
Александр Климов