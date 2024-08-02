В Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу

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Фугасная часть ракеты ATACMS вошла в крышу девятиэтажного дома на улице Симомка в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Она застряла на техническом этаже. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.
Ранее губернатор сообщил, что боеприпас от сбитой в субботу ракеты ATACMS упал на улице Острякова. Часть улицы была оцеплена. Глава города сообщил, что специалисты решат, можно ли будет извлечь часть ракеты и вывезти ее на склад для утилизации.
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«На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», – отмечается в сообщении.
Ранее губернатор сообщил, что боеприпас от сбитой в субботу ракеты ATACMS упал на улице Острякова. Часть улицы была оцеплена. Глава города сообщил, что специалисты решат, можно ли будет извлечь часть ракеты и вывезти ее на склад для утилизации.
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Александр Климов