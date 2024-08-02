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Развожаев: Часть сбитой американской ракеты могут уничтожить на месте

02 августа 2024, 08:12
Фото: istockphoto/DedMityay

Фото: istockphoto/DedMityay

Часть сбитой американской ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте, если её не удастся вывезти. Пока обломок остаётся на проспекте Генерала Острякова, как и множество суббоеприпасов.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Часть проспекта, где лежат неразорвавшиеся боеприпасы, в настоящее время оцеплена. Сотрудники оперативных служб должны выяснить, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения их на полигоне.

Глава города уточнил, что если взрывотехники поймут, что безопасная транспортировка части ракеты и боеприпасов невозможна, их будут уничтожать на месте со всеми предосторожностями. Жителей окрестных домов предупредят дополнительно, в случае, если им на время придётся покинуть свои жилища.



Губернатор добавил, что из-за ликвидации последствий ракетного обстрела проспект Генерала Острякова и дорога-дублёр будут перекрыты ориентировочно до 12:00. Движение общественного транспорта в это время будет осуществляться по запасной альтернативной схеме.

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#севастополь
На Украине снова призвали к завершению конфликта
Ермак: необходимо как можно скорее завершить украинский конфликт
01 августа 2024, 22:58

Фото: iStock/3dmitry

Необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт, чему поспособствует вторая конференция по Украине. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.
В последние несколько дней киевские власти всё чаще стали призывать к проведению переговоров и завершению конфликта, хотя ранее выступали против этого.

Ермак указал на то, что главной целью второго саммита, который может пройти в этом году, станет формирование предпосылок для завершения боевых действий. Конфликт нужно завершить как можно быстрее для достижения справедливого мира, подчеркнул политик.

Он также отметил, что саммит может пройти в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке.

Ермак указал на важность присутствия Китая на этой конференции, поскольку страна, по его мнению, способна оказывать влияние на Россию.

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#украина
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#конфликт
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ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ
Лебедев: в Николаеве ударили по аэродрому, где тренировались пилоты ВСУ
01 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/vadimmmus

Российские войска поразили аэродром в Николаеве, на котором украинские пилоты тренировались с иностранными инструкторами. Об этом в своём Telegram-канале написал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ ударили по ближайшему пригороду, который был довольно мощным. С 90% вероятностью прилёт пришёлся на аэродром, на котором, по словам Лебедева, могли находиться переданные Украине истребители F-16.

Также подпольщик уточнил, что именно на этом аэродроме иностранные инструкторы обучали украинских лётчиков управлению поставленными Киеву истребителями и другими военными самолётами.

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#аэродром
#вс рф
#всу
#украина
#истребитель
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ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
МО: ВС РФ поразили три установки Patriot, пункт управления БПЛА и ж/д эшелон
01 августа 2024, 21:30

Фото: Минобороны РФ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах фронта.

Также средствами ПВО были сбиты оперативно-тактическая ракеты ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.

В общей сложности на нескольких участках фронта ВСУ потеряли за минувшие сутки до 1965 военных, танк, американскую боевую бронированную машину HMMWV, 23 автомобиля и два пикапа.

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#пво
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Рябков: подбитые F-16 попадут на Поклонную гору, как и другая техника ВСУ
01 августа 2024, 21:04

Фото: iStock/Milous

Обломки американских истребителей F-16, переданных Украине, будут выставлены также, как и другая техника, на Поклонной горе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что никакая западная техника не сможет изменить ситуацию на СВО в пользу Украины. В связи с этим, и подбитые самолёты F-16 вскоре будут выставлены на Поклонной горе и в парке «Патриот», как и другая военная техника ВСУ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что первая партия американских истребителей F-16 от натовских стран прибыла на Украину. По данным газеты Telegraph, Украина уже совершила первые вылеты на F-16, которые использовались в качестве ПВО.

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#техника
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В Кремле назвали причину украинского конфликта
Песков: украинский конфликт начался из-за желания превратить Украину в анти-Россию
01 августа 2024, 18:59

Фото: iStock/Diy13

Из Украины пытались сделать центр «Антироссии», это и стало основной причиной конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии". Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ», — пояснил Песков.

Песков также отметил, что президент России ежедневно контактирует с военными, чтобы знать истинное положение дел на передовой и оперативно решать возникающие проблемы. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин восхищается участниками СВО и болеет за них душой.

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Озвучено истинное отношение Путина к СВО
Песков: Путин болеет душой за бойцов СВО
01 августа 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин всегда старается понять реальное положение дел в зоне СВО, болеет душой за участников спецоперации и ежедневно контактирует с военными не на камеру. Об этом рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как вы знаете, президент Путин является верховным главнокомандующим. Естественно, с начала СВО в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными», — рассказал Песков.

По его словам, эта многочасовая работа президента проходит не на камеру.

Песков отметил, что президент проводит совещания и ежедневно заслушивает доклады, чтобы оперативно решать проблемные вопросы. Он также получает информацию от разных источников непосредственно с передовой, чтобы понимать реальное положение дел в зоне боевых действий, и восхищается участниками спецоперации и «болеет за них душой».

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#президент
#сво
#путин
#песков
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Появились подробности о службе сына Пескова в зоне СВО
Песков: старший сын не получил ни царапины в зоне СВО, отслужив полгода
01 августа 2024, 18:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его сын Николай во время службы в зоне СВО не получил ни царапины, но потерял друзей. Подробности он привел в интервью для радио «Комсомольская правда».
Песков отметил, что сын часто говорит о службе в зоне спецоперации.

«Я не думаю, что это как-то должно стать достоянием общественности. Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что решение отправиться в зону проведения спецоперации его сын принял добровольно и заключил контракт на полгода, который честно отработал.

По словам Пескова, его сын хранит «фронтовое братство» с бывшими сослуживцами. Ребята собираются, навещают родителей погибших товарищей и ждут победы.

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Стало известно, где будут храниться переданные Украине истребители F-16
Военэксперт Ньюдик: часть переданных ВСУ F-16 разместят в странах ЕС
01 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Большая часть истребителей F-16, переданных Украине, будет базироваться на аэродромах в Европе. Об этом написал обозреватель издания TWZ Томас Ньюдик в своей статье.
При этом он предполагает, что часть самолетов будет рассредоточена внутри Украины.

«Самолеты, участвующие в боевых действиях, также могут быть выведены с Украины и, вероятно, могут пройти обстоятельное техобслуживание за пределами страны», — считает Ньюдик.

По его словам, некоторые истребители могут быть использованы для обучения пилотов ВСУ за пределами Украины. Еще часть из них составят стратегический резерв, который расположится на аэродромах в западных странах.

Ньюдик напомнил, что Киеву всего обещано около 85 истребителей F-16. Поставить их планируется из Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии. При этом первая партия F-16 уже поступила на Украину.

Появились свидетельства того, что первые истребители F-16, переданные Киеву Западом, уже находятся на Украине. Один из самолётов замечен пролетающим в небе над Львовом.

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Названо российское оружие, которое представляет главную угрозу для F-16
Sky News: самолеты F-16 ВСУ столкнутся с грозными системами ПВО РФ С-300 и С-400
01 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/Marina Denisenko

Переданные Украине истребители F-16 столкнутся с российскими ЗРК С-300 и С-400. Об этом пишет Sky News.
«Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе», — говорится в статье.

При этом отмечается, F-16 будут очень уязвимы при российских ракетных ударах по аэродромам их базирования. Кроме того, американские истребители могут уничтожаться дальнобойными артиллерийскими системами.

Также автор статьи утверждает, что самую большую угрозу для F-16 представляют российские самолеты Су-35. Они имеют радары дальнего действия, благодаря которым эти истребители могут отслеживать и поражать до восьми целей в одно время.

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