Развожаев: Часть сбитой американской ракеты могут уничтожить на месте

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Часть сбитой американской ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте, если её не удастся вывезти. Пока обломок остаётся на проспекте Генерала Острякова, как и множество суббоеприпасов.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Часть проспекта, где лежат неразорвавшиеся боеприпасы, в настоящее время оцеплена. Сотрудники оперативных служб должны выяснить, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения их на полигоне.
Глава города уточнил, что если взрывотехники поймут, что безопасная транспортировка части ракеты и боеприпасов невозможна, их будут уничтожать на месте со всеми предосторожностями. Жителей окрестных домов предупредят дополнительно, в случае, если им на время придётся покинуть свои жилища.
Губернатор добавил, что из-за ликвидации последствий ракетного обстрела проспект Генерала Острякова и дорога-дублёр будут перекрыты ориентировочно до 12:00. Движение общественного транспорта в это время будет осуществляться по запасной альтернативной схеме.
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Глава города уточнил, что если взрывотехники поймут, что безопасная транспортировка части ракеты и боеприпасов невозможна, их будут уничтожать на месте со всеми предосторожностями. Жителей окрестных домов предупредят дополнительно, в случае, если им на время придётся покинуть свои жилища.
Губернатор добавил, что из-за ликвидации последствий ракетного обстрела проспект Генерала Острякова и дорога-дублёр будут перекрыты ориентировочно до 12:00. Движение общественного транспорта в это время будет осуществляться по запасной альтернативной схеме.
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Александр Бойцов