Развожаев уволил и.о. замгубернатора Севастополя Горлова за коррупцию

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Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов лишился своего поста из-за коррупционной деятельности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — отметил он.
Других сведений губернатор не привел.
Евгений Горлов был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора в феврале 2023 года. Он курировал вопросы ЖКХ, охраны окружающей среды, энергетики.
Ранее сообщалось, что в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии раскрыты новые подробности. Правоохранительные органы установили, что организованная преступная группа, причастная к афере, распределила преступные роли среди глав предприятий-производителей, участвующих в обеспечении Минобороны РФ индивидуальными рационами питания.
До этого в Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.
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