В Москве раскрыты детали аферы с сухпайками для армии

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В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии раскрыты новые подробности. Правоохранительные органы сообщили, что организованная преступная группа, причастная к афере, распределила преступные роли среди глав предприятий-производителей, участвующих в обеспечении Минобороны РФ индивидуальными рационами питания.
По данным источников РИА Новости, фигуранты дела создали и возглавили преступную организацию, в состав которой вошли генеральные директора и акционеры Грязинского пищевого комбината, «КонсервПакЛам», а также представители других компаний-поставщиков, таких как «ГПК-Продтара» и «Бруно». Эти лица были ответственны за организацию и координацию мошеннических схем.Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали в июле по обвинению в коррупции.
По версии следствия, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», что привело к завышению стоимости контрактов и низкому качеству продукции. Ущерб от аферы оценивается в 1,3 миллиарда рублей.Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" был арестован 20 апреля. Они обвиняются в завышении затрат на приготовление питания и нарушении условий контрактов с Минобороны.
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