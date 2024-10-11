В Москве отремонтируют центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»

Фото: iStock/audioundwerbung
В Москве в одном из отделений центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» пройдет капитальный ремонт. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя ведомства Ивана Щербакова.
По словам Щербакова, Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта в трехэтажном здании в районе Ново-Переделкино. Уточняется, что ремонт затронет первый этаж учреждения.
В процессе работ будет обновлена наружная и внутренняя отделка, произведена замена дверных и оконных блоков в одном из отделений центра. Отмечается, что в отделении также заменят инженерные коммуникации.
Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта проводит ремонт подвалов в многоквартирных домах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Савёловском направлении 12 и 13 октября пустят компенсационные автобусы
В Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой
В библиотеках Московской области создают комфортные условия для посетителей с ОВЗ
В процессе работ будет обновлена наружная и внутренняя отделка, произведена замена дверных и оконных блоков в одном из отделений центра. Отмечается, что в отделении также заменят инженерные коммуникации.
Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта проводит ремонт подвалов в многоквартирных домах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Савёловском направлении 12 и 13 октября пустят компенсационные автобусы
В Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой
В библиотеках Московской области создают комфортные условия для посетителей с ОВЗ
Екатерина Коршунова