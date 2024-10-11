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В Москве отремонтируют центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»

11 октября 2024, 12:43
Фото: iStock/audioundwerbung

Фото: iStock/audioundwerbung

В Москве в одном из отделений центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» пройдет капитальный ремонт. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя ведомства Ивана Щербакова.
По словам Щербакова, Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта в трехэтажном здании в районе Ново-Переделкино. Уточняется, что ремонт затронет первый этаж учреждения.

В процессе работ будет обновлена наружная и внутренняя отделка, произведена замена дверных и оконных блоков в одном из отделений центра. Отмечается, что в отделении также заменят инженерные коммуникации.



Ранее сообщалось, что Фонд капитального ремонта проводит ремонт подвалов в многоквартирных домах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ремонт
#проект
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#москва
Губернатор Забайкалья Осипов не вытирал козявку об главу лесничества
Власти Забайкалья: Осипов на видео с Шаляпиной чесал нос из-за мошки
11 октября 2024, 12:58

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Губернатор Забайкалья Александр Осипов чесал нос из-за мошки, после чего аккуратно дотронулся до руководителя Карымского лесничества Елены Шаляпиной, чтобы развернуть ее в нужную сторону. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков, передает РИА Новости.
Накануне отрывок видео опубликовал телеграм-канал Mash, на котором кажется, что Осипов поковырялся в носу, а потом вытер руку об главу лесничества, которая в этот момент зачитывала доклад.

По его словам, накануне СМИ опубликовали лишь небольшой отрывок полного видео, после чего сложилось обманчивое восприятие. На месте был сильный пожар и огромное число мошек, из-за которых все присутствующие чесали носы. На полном видео видно, что Осипов чешет нос, потом дотрагивается до Шаляпиной и аккуратно разворачивает ее в сторону пожара, чтобы уточнить информацию по конкретному направлению.

«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — передал Кулаков слова Осипова.

При этом заместитель председателя правительства региона считает, что перед Шаляпиной необходимо извиниться ввиду искажения восприятия произошедшего.

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#пожар
#видео
#сми
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В Истре в 2025 году откроют новую школу на 500 мест
11 октября 2024, 12:56

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В городском округе Истра ведётся активная работа по ремонту и строительству объектов образования, о достижениях и планах в этой сфере доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Татьяна Семёновна, вы с 2019 года возглавляете Истру, которая очень заметно развивается. Помимо городов в округе много коттеджных поселков с большим количеством жителей. Мы стараемся реализовывать самые разные мероприятия (..) и, можно сказать, делаем марш-бросок по строительству школ. Это была очень серьезная проблема, о которой нам говорили жители. Расскажите, как обстоят дела сейчас?» — спросил губернатор.
Татьяна Витушева сообщила, что в текущем году в истринском селе Павловская Слобода открыли школу на 1100 мест, капитально отремонтировали Костровскую школу и завершили строительство кампуса для преподавателей в Технолицее имени Долгих. До конца года планируется также ввести в эксплуатацию два кампуса для учеников. Ведётся и строительство школ.

«Сейчас у нас строятся две школы, в следующем году по плану — ещё одна и четыре детских сада. Кроме того, в программе на 2026 год стоит сельская школа в Новопетровском», — сказала глава округа.
В настоящее время инвестор возводит в истринской деревне Красный Посёлок школу, рассчитанную на 500 учеников. Эта школа должна быть готова к следующему учебному году. Кроме того, идёт строительство корпуса Покровской школы на 250 мест, это здание планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В будущем году начнётся строительство школы и детского сада в жилом комплексе «Новоснегирёвский», а также детских садов в ЖК «Малая Истра», деревне Красный Посёлок и микрорайоне Восточный.

Отмечается также, что в мае этого года была открыта после капитального ремонта Истринская областная больница, а до конца года будет завершён ремонт в инфекционном отделении в городе Дедовск.

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«Серьезное отравление»: Кинолог объяснил, чем для собаки опасны осенние прогулки
Кинолог Голубев: собака может отравиться токсичными веществами из лужи
11 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/Chalabala

Осенняя пора может радовать нас солнечными днями и золотыми листьями в парках и скверах. Гулять в такое время года одно удовольствие: питомцу не жарко, а сухие дни позволяют больше времени проводить на улице. Однако не стоит забывать, что осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что клещи и блохи, опавшие желуди и каштаны, антифриз, лужи, собравшие в себя грязь и токсичные химикаты — все это может встретить питомец на прогулке осенью.

«Собаководу важно позаботиться о безопасности любимца в холодное время года. Конечно, не стоит излишне волноваться, но быть немного внимательней на улице не помешает», — сказал эксперт.

Желуди и каштаны


Осенью начинают созревать и опадать желуди и каштаны. Собаководам важно быть внимательными на прогулке и не позволять питомцу интересоваться ими. Помимо того, то собака может подавиться плодами, которые могут вызвать серьезное отравление. В каштанах содержится эскулин, который вызывает рвоту, диарею, потерю аппетита и снижение активности, боли в животе, жажду и даже тремор. А желуди содержат дубильную кислоту, которая может навредить печени и почкам. Помимо этого, у собаки может начаться крапивница и отеки.


Клещи


Влажная и теплая погода благоприятно влияют на жизнедеятельность клещей. Во многих регионах России опасность подцепить клеща на прогулке сохраняется до заморозков. Поэтому если хозяин перестал обрабатывать питомца от насекомых в конце лета, есть риск подхватить клеща во время прогулки осенью.


Антифриз


Часто можно заметить небольшие пятна под автомобилем. В некоторых случаях это разливается антифриз. Осенью антифриз может разноситься по улице и оставаться в лужах. Если питомец случайно попробует антифриз или воду с антифризом он может серьезно отравиться. Дело в том, что в состав антифриза у разных производителей входит этиленгликоль, пропиленгликоль или метанол. Любое из этих активных ингредиентов очень токсичны для собаки.


Опавшие листья


Многие собаки очень любят осенние листья: они с азартом ныряют и исследуют кучи собранных листьев. Эта игра может стать причиной травм у питомца. Под осенними листьями могут прятаться осколки стекла, проволока, арматура или другие опасные предметы. Лучше не позволять питомцу прыгать в гору из листьев. Если собаке нравится играть в них, то выбирайте для этого места в парках, где листья небольшим покрывалом лежат вдоль деревьев.


Лужи


Лужи собирают в себе всю грязь и токсичные вещества. Если у вашего питомца есть небольшая рана на подушечках лап, прогулка по луже может вызвать раздражение и аллергическую реакцию.

Несмотря на то, что осенью на улице собака может столкнуться с неприятными ситуациями, не отказывайте себе в удовольствии подольше погулять с питомцем, зайти в любимый парк, который усеян осенними листьями, побегать на дрессировочной площадке и просто провести вместе с собакой время на улице.

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#опасность
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На Савёловском направлении 12 и 13 октября пустят компенсационные автобусы
11 октября 2024, 11:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Компенсационные автобусы запустит Центральная пригородная пассажирская компания на Савёловском направлении в ближайшие выходные, 12 и 13 октября, из-за отмены ряда пригородных поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Автобусы будут курсировать по трём маршрутам: от автовокзала Дмитрова через станцию Икша до станции МЦД Лианозово, от автовокзала Дмитрова до Дубны с остановками «Станция Вербилки», «Платформа Запрудня», «Темпы», «Мельдино-1», «2-й участок», «Карманово» «Станция Большая Волга» и «Станция Дубна», а также от станции Большая Волга в Дубне до станции Вербилки с остановками «Карманово», «2-й участок», «Мельдино-1», «Темпы» и «Платформа Запрудня».

Время отправления автобусов и прибытия на каждую из остановок указано сайте ЦППК. При этом в компании отметили, что реальное время будет зависеть от ситуации на дорогах.

Для проезда на компенсационном автобусе пассажир должен будет предъявить проездные документы на электричку.

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#компенсации
#московская область
#подмосковье
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В Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой
11 октября 2024, 11:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В следующем году московским пенсионерам поднимут минимальный размер пенсии с городской доплатой до 25 850 рублей. При этом доплату получают около двух миллионов столичных пенсионеров. Такая информация опубликована на сайте мэра и правительства.
«Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что с ноября повысятся пенсии работников угольной отрасли и членов лётных экипажей гражданской авиации, которые достигли необходимого стажа, а также пенсионеров, отметивших 80-летие в октябре.

Помимо этого, Рыжих отметила, что требуемая выслуга сокращается на 5 лет, если трудовая деятельность была прекращена по состоянию здоровья.

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#пенсия
#ранхигс
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В Подмосковье устранили 1,5 млн кубометров свалок на контейнерных площадках
11 октября 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Минтера МО

Более полутора миллионов кубометров навалов мусора на контейнерных площадках ликвидировали в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ежегодный прирост перенакоплений отходов в Подмосковье составляет около 25%, поэтому требуется отлаженная система их вывоза. С начала года объём ликвидации навалов у контейнерных площадок региона составил более 1,5 млн кубических метров», — сказал зампред правительства Московской области — глава министерства Владислав Мурашов.
Отмечается, что больше всего навалов на контейнерных площадках с начала текущего года устранили в Пушкинском городском округе — 116 тысяч кубометров. Второе место по этому показателю занял Раменской округ — 115, 4 тысяч кубометров. А замыкает топ-3 округ Подольск, где на контейнерных площадках ликвидировали 93,7 тыс. кубометров мусорных навалов.

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#владислав мурашов
#московская область
#подмосковье
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ИТ-компании России могут поучаствовать в конгрессе «Форум будущего» в Екатеринбурге
11 октября 2024, 11:32

Фото: iStock/scyther5

С 24 по 26 октября текущего года в Екатеринбурге пройдет второй ИТ-конгресс и выставка «Форум Будущего» совместно со вторым отборочным этапом Международного чемпионата по битве роботов.
«Форум Будущего» посвящен развитию цифровой индустрии в России и реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Задача форума заключается в обмене лучшими практиками, трансляции возможностей и решений ИТ-сферы.

Основные направления деловой программы — искусственный интеллект, цифровизация медицины, кибербезопасность, цифровизация промышленности и другие. Также в рамках «Форума Будущего» состоится выставка лидеров отечественной ИТ-индустрии, технические туры, Всероссийские студенческие соревнования и конференция по кибербезопасности «Киберучения в Уральском федеральном университете».

Принять участие в форуме могут делегации от российских субъектов в составе руководителя цифровой трансформации, представителей исполнительных органов госвласти, ответственных за цифровое развитие отраслей экономики в регионе, крупнейших региональных ИТ-компаний, а также специалистов профильных высших учебных заведений.

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#рф
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«Мать-пьяница»: Адвокат озвучил условия, при которых Прилучный заберет детей у Муцениеце
Адвокат Захидов о суде Прилучного и Муцениеце: важна степень привязанности ребенка
11 октября 2024, 11:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Судебные тяжбы бывших супругов Агата Муцениеце и Павла Прилучного продолжаются. Недавно Муцениеце призналась, что их общий сын Тимофей, живя с отцом, не общается с ней с августа и просит «оставить его в покое». Актриса почти не видит сына, и ее это сильно беспокоит. Павел прокомментировал высказывание, отметив, что Тимофей еще год назад выразил желание жить с ним. Теперь решение о месте жительства детей Прилучных остается за судом.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов в беседе с «Радио 1» сообщил, что случаи, когда ребенок остается жить с отцом — очень нечастые.

«В вопросах о месте жительства ребенка есть базовые понятия охраны материнства и детства, которые сохранились с советских времен. И это главная вещь, по которой суд принимает решение, но тут есть масса нюансов, например — степень эмоциональной привязанности и привязки ребенка. Об этом спрашивают у органов опеки, у педагогов, у родителей и у самого ребенка. Если раньше мнение спрашивали в возрасте 10 лет, то сейчас могут спросить гораздо раньше. Но и это мнение не может быть окончательным», — сказал эксперт.

Он объяснил, что при решении вопроса имеет значение микросреда и микроклимат (школа, товарищи, секции, поликлиники), условия проживания ребенка, поведение родителя и мнение самого ребенка.

«Условия проживания ребенка наблюдаются органами опеки. Они выходят на квартиры матери и отца, которые заявлены в суде, и проводят акт обследования, смотрят, где стоит кровать, как стол устроен, какая гигиена в комнате. Могут побеседовать с жильцами и потом составить так называемые заключения. Но большое значение имеет мнение самого ребенка», — рассказал адвокат.

По его словам, однозначно ситуация меняется, если один из родителей себя скомпрометировал.

«Это имеется ввиду угроза половой неприкосновенности, задержка в развитии, уголовное прошлое, факторы насилия над ребенком, наркотики — маргинальная составляющая. Когда, например, мать-пьяница, наркоманка и ведет разгульный образ жизни. Если же с этим все нормально, то суд смотрит, какой доход, какая микросреда, какие условия проживания», — сообщил Алишер Захидов.

Он также дополнил, что параллельно со всеми этими вопросами решается вопрос об общении с ребенком. Однако это устанавливают во время отдельного судебного процесса.

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#развод
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Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта
11 октября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения законодательства в сфере перевозок на трамваях, троллейбусах и такси, сообщается на сайте прокуратуры.
Основная цель этой проверки — снижение числа дорожно-транспортных происшествий, предотвращение скоплений пассажиров на остановках и обновление подвижного состава общественного транспорта.

Генпрокуратура также оценит доступность общественного транспорта в стране и проверит тарифы на проезд. В рамках проверки будут изучены вопросы планирования и развития регулярных перевозок, включая установление, изменение и отмену маршрутов на муниципальном, межмуниципальном и межрегиональном уровнях, а также проведение конкурсов на обслуживание этих маршрутов.

Надзорные мероприятия охватят и перевозчиков, с акцентом на соблюдение условий их отбора, организацию работы водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и создание условий для повышения квалификации сотрудников.

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#проезд
#имущество
#генпрокуратура
#мероприятия
#снижение
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