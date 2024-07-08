Депутат ГД Хинштейн назвал условие блокировки WattsApp в России

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Решения о блокировке мессенджера WattsApp на территории России пока нет. Однако он принадлежит экстремистской компании Meta* и неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны.
Об этом напомнил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит РИА Новости. Парламентарий указал, что суды постоянно штрафуют WattsApp за нарушение правил работы в России.
Депутат отметил, что неконструктивная политика WA и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в том, что касается противодействию терроризму и экстремизму, не может продолжаться вечно. Если администраторы мессенджера не изменят свою политику, рано или поздно терпению государства придёт конец, и тогда WattsApp постигнет судьба всей Meta*, считает Хинштейн.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Александр Бойцов