РБК: «Магнит» станет владельцем «Азбуки вкуса» в Москве и Петербурге

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Новым владельцем магазинов «Азбука вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге станет розничная сеть «Магнит». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знающие итоги переговоров.
«„Магнит“ договорился о приобретении „контрольного пакета“ в бизнесе „Азбуки вкуса“. В сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра», — говорится в сообщении.
При этом официальные лица «Азбуки вкуса» и «Магнит» данную информацию комментировать отказались. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 30-35 миллиардов рублей.
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