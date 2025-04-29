В Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и участники СВО имеют право оплачивать услуги ЖКХ без банковской комиссии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает РИА Новости.
«Важное решение — категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии», — указал Якубовский.Льгота распространяется также на членов семей погибших участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий.
Оплата основной суммы и пеней за просрочку не должна сопровождаться комиссией ни в банках, ни через онлайн-сервисы. При нарушении этого правила Якубовский рекомендовал обращаться в банк с претензией, а в случае игнорирования инстанциями письма с претензией — подавать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор.
Читайте также:
Умер актер фильма «Девчата» и сериала «Хождение по мукам» Алексей Крыченков — чем запомнился великий артист?
«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля
«Улетевшая в космос»: Айза высказалась о последнем выпуске «Сокровищ императора», поразилась Глюкозе и не оценила Дубцову
Мария Моисеева